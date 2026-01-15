Украинцам переписали правила трудоустройства: что изменилось и почему

В Украине поддержали законопроект, который позволяет заключать трудовые договоры в электронном формате с использованием электронной подписи без физического присутствия работника. Отмечается, что это должно упростить трудоустройство во время военного положения и обеспечить реализацию права на труд для украинцев, независимо от их места пребывания.

Верховная Рада Украины (ВРУ) 15 января приняла за основу законопроект №14141 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно электронного документооборота при трудоустройстве. Законопроект предусматривает обновление ч. 4 статьи 24 Кодекса законов о труде Украины.

Согласно новой редакции, трудовой договор может заключаться в форме электронного документа, а идентификация работника будет осуществляться путем наложения электронной подписи. Таким образом, для официального трудоустройства больше не будет обязательным физическое присутствие человека или представление бумажных копий документов, удостоверяющих личность.

Все необходимые действия – от подписания договора до обмена документами – смогут происходить онлайн. Документ также предоставляет работодателю и работнику право договариваться о порядке создания, пересылки и хранения персональных данных и других документов, касающихся трудовых отношений. Все эти процессы должны осуществляться по взаимному согласию сторон и с соблюдением требований действующего законодательства.

В пояснительных материалах к законопроекту отмечается, что внедрение электронного трудоустройства будет иметь особенно важное значение в условиях военного положения. Из-за войны миллионы украинцев были вынуждены сменить место жительства, выехать в другие регионы или за границу, что существенно усложнило процесс официального трудоустройства.

Отмена требования физического присутствия для подачи документов позволит таким гражданам легально работать, даже находясь далеко от работодателя. В то же время это будет способствовать сохранению занятости, наполнению бюджета и уменьшению уровня теневой экономики.

Введение электронных трудовых договоров также соответствует общему курсу государства на цифровизацию и упрощение взаимодействия граждан с бизнесом и властью. Онлайн-трудоустройство может стать удобным инструментом как для работников, так и для работодателей, особенно в сферах с дистанционной или проектной работой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине зарплату "в конвертах" чаще всего выплачивают в гостинично-ресторанном бизнесе, а также в строительстве и торговле – именно там зафиксирован самый высокий уровень теневой занятости. В 2025 году Гоструда усилила разъяснительную работу, в результате чего более 232 тысяч работников были официально оформлены.

