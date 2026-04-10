Украинцам переписали правила пересечения границы с ЕС: что изменилось с 10 апреля

С 10 апреля 2026 года в Европейском союзе (ЕС) заработала система EES, которая отменяет штампы в паспорте и вводит электронный учет всех поездок с биометрией. Украинцам придется проходить новую процедуру контроля, а система автоматически будет отслеживать сроки пребывания в Шенгенской зоне.

Видео дня

Об этом сообщает Euro News. Отмечается, что система должна усилить контроль за пребыванием иностранцев в Шенгенской зоне, сделать проверки более точными и уменьшить количество нарушений миграционных правил.

Одно из самых заметных нововведений – отказ от привычных штампов в паспорте. Вместо этого вся информация о пересечении границы будет храниться в электронной системе, после запуска Entry/Exit System:

больше не будут ставить штампы в паспорте;

все въезды и выезды будут фиксироваться автоматически;

пограничники будут собирать биометрические данные (фото и отпечатки пальцев);

система самостоятельно будет контролировать правило пребывания "90 дней в течение 180".

Ошибиться с подсчетом разрешенного времени пребывания станет значительно сложнее – система будет делать это автоматически.Процедура пересечения границы также изменится, особенно во время первой поездки после запуска системы. Во время первого въезда нужно будет:

отсканировать паспорт;

сдать биометрические данные;

пройти полную регистрацию в системе.

После этого информация будет сохраняться, и во время последующих поездок проверка будет проходить быстрее без повторной регистрации. Впрочем, эксперты предупреждают, что на старте запуска возможны задержки, ведь процедура станет более детальной.

Система Entry/Exit System охватывает всех граждан стран, не входящих в Европейский Союз. В долгосрочной перспективе новая система должна упростить путешествия. После первичной регистрации прохождение границы может стать более быстрым и более автоматизированным.

Путешественникам советуют заранее проверять документы, учитывать новые правила и закладывать больше времени на пересечение границы. Несмотря на изменения, базовые требования для путешествий остаются актуальными. В частности, важно иметь – действующий загранпаспорт, подтверждение цели поездки и туристическое страхование.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!