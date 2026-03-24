Украинцам за рубежом изменили правила выдачи паспортов: что важно знать

Украинцам в США, Канаде и Великобритании не понадобится посещать дипломатические учреждения своей страны, чтобы получить украинский паспорт. Это можно будет сделать не только в посольствах и консульствах, но и в сервисных центрах компании VFS Global.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел. В дальнейшем режим получения документа будет упрощен и в других странах.

Сейчас проект по адресной доставке загранпаспортов, оформленных в украинских дипломатических учреждениях, запущен в пилотном режиме. Это означает, что граждане Украины в США, Канаде и Великобритании смогут получать изготовленные паспорта не только в дипломатических учреждениях, но и в 35 сервисных центрах VFS Global. Это освободит их от необходимости повторно ехать в посольство или консульство, а значит:

меньше поездок;

меньше очередей;

значительно больше удобства.

Скорость оформления документов особенно важна в условиях продолжающейся российской агрессии. Кроме того, безопасность документов и надлежащая идентификация личности остаются приоритетами МИД, поэтому получить паспорт можно только после верификации, чтобы:

гарантировать защиту персональных данных;

исключить злоупотребления.

Проект был реализован в рамках цифровизации консульских услуг и в частности развития системы "е-Консул". В дальнейшем МИД планирует расширять подобные сервисы.

Как заказать доставку паспорта

Сообщите посольство или консульство при подаче документов и подпишите заявление.

при подаче документов и подпишите заявление. Оплатите услугу доставки картой Visa или Mastercard на портале VFS Global.

картой Visa или Mastercard на портале VFS Global. Ожидайте изготовления паспорта – статус оформления указывается на сайте МИД, он должен измениться на "Документ изготовлен".

статус оформления указывается на сайте МИД, он должен измениться на Получите паспорт в течение 30 дней после оповещения о его поступлении – осуществляется исключительно лично.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине существенно подорожало оформление отдельных биометрических документов. В частности, "сделать" паспорт в виде ID-карты за 20 рабочих дней теперь стоит 618 грн, тогда как раньше было 558 грн. То есть подорожание составило 60 грн. Причиной же этого называется подорожание бланков.

