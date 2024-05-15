Украинцам переписали правила компенсаций за разрушенное жилье: что нужно знать
Украинцы теперь имеют возможность приобрести новое жилье с помощью жилищных сертификатов есть восстановление в общинах, которые ранее не были включены в список. Теперь это могут быть общины из категории "территории возможных боевых действий", включая 15 общин на Николаевщине, 16 общин на Сумщине, более 40 общин на Харьковщине, 14 общин на Херсонщине и 4 общины на Черниговщине.
Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. По ее словам расширение программы есть Восстановление стало возможным благодаря внесению изменений в постановление Кабмина, регулирующее начисление и выплату компенсаций.
Теперь украинцы могут приобрести жилье по программе не только на территориях, где ведутся боевые действия, но и на тех, где они все еще возможны. Список новых общин, включенных в программу, включает:
- 15 общин Николаевской области;
- 16 общин на Сумщине;
- 40 общин в Харьковской области;
- 14 общин на Херсонщине;
- 4 общины на Черниговщине.
Новые правила делают программу Восстановление более доступной и расширяют выбор для украинцев, которые ищут новое место жительства. В частности, они разрешают покупать жилье даже в тех местах, где военные действия все еще возможны.
"Это малый, но важный шаг в развитии программы и поддержки людей, пострадавших в результате агрессии РФ. Мы также активно работаем над дальнейшим расширением географии есть Восстановление, включая временно оккупированные населенные пункты ", - подчеркнула Елена Шуляк.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе Восстановление. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные жилья в Государственный реестр прав.
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