Украинцам переписали правила компенсаций за разрушенное жилье: что нужно знать

Украинцы теперь имеют возможность приобрести новое жилье с помощью жилищных сертификатов есть восстановление в общинах, которые ранее не были включены в список. Теперь это могут быть общины из категории "территории возможных боевых действий", включая 15 общин на Николаевщине, 16 общин на Сумщине, более 40 общин на Харьковщине, 14 общин на Херсонщине и 4 общины на Черниговщине.

Об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк. По ее словам расширение программы есть Восстановление стало возможным благодаря внесению изменений в постановление Кабмина, регулирующее начисление и выплату компенсаций.

Теперь украинцы могут приобрести жилье по программе не только на территориях, где ведутся боевые действия, но и на тех, где они все еще возможны. Список новых общин, включенных в программу, включает:

15 общин Николаевской области;

16 общин на Сумщине;

40 общин в Харьковской области;

14 общин на Херсонщине;

4 общины на Черниговщине.

Новые правила делают программу Восстановление более доступной и расширяют выбор для украинцев, которые ищут новое место жительства. В частности, они разрешают покупать жилье даже в тех местах, где военные действия все еще возможны.

"Это малый, но важный шаг в развитии программы и поддержки людей, пострадавших в результате агрессии РФ. Мы также активно работаем над дальнейшим расширением географии есть Восстановление, включая временно оккупированные населенные пункты ", - подчеркнула Елена Шуляк.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе Восстановление. Они не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные жилья в Государственный реестр прав.

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