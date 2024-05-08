Украинцам отказывают в єВідновленні: что делать владельцам разрушенного жилья

Более 400 украинских семей, чья недвижимость была уничтожена в результате полномасштабной российской агрессии, получили отказ по программе єВідновлення. Она не смогли получить компенсацию, поскольку не внесли необходимые данные жилье в Государственным реестр прав. Таким людям придется обращаться в суд, чтобы получить выплату.

Как сообщает "Экономическая правда", об этом заявила глава Комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк. Она отметила, на сегодняшний день ежемесячно выдается около тысячи жилищных сертификатов.

"За этот же период сумма компенсаций, выдаваемых гражданам, чье жилье уничтожено в результате российской вооруженной агрессии, растет в среднем на 1 млрд гривен. Более того, мы видим, что украинцы в среднем тратят на приобретение нового жилья более 1 млрд гривен за тридцать дней", – сказала Шуляк

Она уточнила, что 443 заявителя получили отказ в получении компенсации за уничтоженное жилье. Но общее количество отказов постепенно уменьшается.

"В период с 7 апреля по 8 мая на компенсацию за уничтоженное жилье направилась 1651 семья. И отказано только 26% из них. При этом, например, процент отказов по состоянию на 3 марта составил 34%", – пояснила Шуляк.

Одна из основных причин отказа – отсутствие регистрации жилья в Государственном реестре прав. Шуляк напомнила, что Реестр запустили только в 2013 год, поэтому много недвижимости в него не внесли.

"Мы понимаем, что часть людей еще доносит данные, кто-то пытается восстановить правоучредительные документы, потому что у многих они либо сгорели, либо вообще были утеряны. Поэтому важно, чтобы у ГРРП была соответствующая запись. Если ее нет, получить право на компенсацию человек может только через суд. Но как показывает судебная практика – это тоже не больно и не страшно, поскольку суды обычно выносят такие решения в пользу истцов", – подчеркнула Шуляк.

Постепенно программа єВідновлення улучшается благодаря новым обновлениям. В частности, в конце 2023 года украинцы могут подавать заявления на получение денежной компенсации не только через приложение "Дія", но и через Центры предоставления административных услуг и нотариусов.

Ранее OBOZ.UA сообщал о новом этапе программы єВідновлення. С 26 января владельцы земельных участков могут построить новый дом на своем участке, для чего им будут выделяться денежные суммы на банковскую карту.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!