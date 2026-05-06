Военный сбор больше не будет идти в общий бюджет: куда направят средства украинцев

Военный сбор планируют направлять отдельно на выплаты зарплат военным ВСУ. Отмечается, что это должно обеспечить около 200 млрд грн ежегодно. Изменения начнут действовать с 2027 года и призваны сделать финансирование армии более стабильным и защищенным в долгосрочной перспективе.

Об этом сообщила председатель Парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа. Согласно законопроекту №15167, который Верховная Рада планирует рассмотреть 12 мая, средства военного сбора больше не будут поступать в общий фонд госбюджета.

Вместо этого их будут направлять в специальный фонд, из которого будут финансировать исключительно зарплаты военнослужащих ВСУ. По оценкам инициаторов, объем таких поступлений составит более 200 миллиардов гривен в год. По словам Пидласой, это позволит создать отдельный стабильный источник для выплат военным.

Как объясняют в парламентском бюджетном комитете, сейчас большинство налоговых поступлений и так направляется на оборону. Однако эти средства распределяются между различными направлениями – от закупки вооружения до обеспечения всех сил обороны.

Фиксация военного сбора именно по зарплатам ВСУ имеет скорее политическое и организационное значение. Отмечается, что это позволит четко разграничить источники финансирования и сделать выплаты военным более защищенными от бюджетных колебаний.

Отдельно отмечается, что новая модель заработает с 2027 года и будет действовать до конца третьего года после завершения военного положения. Это связано с ожидаемым ростом других государственных расходов после войны и возможным сокращением международной финансовой помощи.

Именно поэтому законодатели хотят закрепить целевое использование военного сбора заранее, чтобы в будущем гарантировать стабильность выплат военным даже в условиях изменения экономической ситуации. Параллельно уже приняты другие изменения, касающиеся ставок военного сбора. Они предусматривают, что в течение трех лет после завершения военного положения будут действовать действующие ставки:

5% для большинства физических лиц;

1,5% для военнослужащих и работников сектора безопасности;

10% от минимальной зарплаты для ФЛП 1, 2 и 4 групп;

1% от дохода для плательщиков единого налога 3 группы.

Таким образом, система военного сбора остается важным элементом наполнения бюджета даже в послевоенный период. В бюджетном комитете подчеркивают, что в условиях войны и после нее именно стабильность финансирования военных является одним из ключевых факторов обороноспособности государства.

Напомним, ранее в Украине продлили действие военного сбора еще на 3 года после войны. В парламенте голоса на соответствующий законопроект нашлись именно после того, как были согласованы правки, что все поступления от налога должны идти непосредственно на армию через спецфонд даже после войны.

