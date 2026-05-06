Налогообложение цифровых платформ в Украине стало еще ближе: комитет Рады принял важное решение

В Украине одобрили законопроект о налогообложении цифровых платформ ко второму чтению – он предусматривает льготные налоги и автоматическую их уплату через сервисы. Новые правила могут заработать с 2027 года и станут частью требований международных партнеров, в частности Международного валютного фонда (МВФ) для финансовой поддержки Украины.

Об этом заявил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). По его словам, Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики одобрил законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ.

"За" проголосовали 17 членов комитета;

4 – воздержались.

Рассмотрение документа в сессионном зале парламента предварительно запланировано на 12 мая. Важно, что этот законопроект является частью обязательств Украины перед МВФ.

Что именно меняется

Речь идет о налогообложении доходов, которые украинцы получают через цифровые платформы – такие как Bolt, Uklon, Glovo, Uber или Airbnb. Документ вводит специальный налоговый режим для тех, кто зарабатывает через такие сервисы.

Ключевая идея – сделать эти доходы официальными, но в то же время не перегрузить людей налогами. Предусмотрено:

снижение ставки налога на доходы физлиц до 5% (вместо стандартных 18%);

дополнительно – 5% военного сбора;

автоматическую уплату налогов через сами платформы (они станут налоговыми агентами);

упрощенную отчетность без необходимости сложной бухгалтерии.

Фактически это означает, что платформы сами будут передавать данные в налоговую и удерживать налоги с доходов пользователей.

Кого это будет касаться

Новые правила ориентированы прежде всего на физических лиц, которые работают через цифровые сервисы без оформления ФЛП или с минимальным администрированием. Воспользоваться льготным режимом смогут те, кто:

работает без наемных работников;

имеет ограниченный годовой доход (до установленного лимита – примерно несколько миллионов гривен);

не занимается продажей подакцизных товаров.

Также вводится порог до 2 тысяч евро в год для продажи товаров, чтобы не облагать налогами разовые или бытовые продажи (например, подержанных вещей).

Когда это заработает

Несмотря на активное продвижение законопроекта, изменения не вступят в силу сразу. Отмечается, что это даст бизнесу и пользователям время адаптироваться. Ожидается, что:

основные положения начнут действовать с 1 января 2027 года;

первые налоги по новым правилам фактически будут уплачиваться в 2028 году – за доходы 2027-го.

Главная цель – вывести из "тени" доходы, которые сейчас часто не декларируются. По оценкам правительства, значительная часть заработков в цифровой экономике не облагается налогом или находится в "серой зоне".

Кроме того, Украина постепенно гармонизирует свое законодательство с европейскими нормами. В частности, планируется внедрение международного обмена налоговой информацией (по стандарту DAC7), что позволит отслеживать доходы даже через иностранные платформы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, почти половина украинцев готовы согласиться на повышение налогов, если это позволит государству получать международную финансовую помощь и стабильно финансировать армию и социальные выплаты. Решение напрямую связано с условиями по пакету поддержки Украины на около 90 млрд евро.

