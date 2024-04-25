Достигнет ли доллар в Украине отметки 50 грн: финансист назвал "настоящий" курс

Курс доллара в Украине в обозримом будущем не будет расти до 50 грн/долл. и выше. Однако Национальный банк постарается медленно привести гривню в диапазон 40-41 грн/долл. Именно этот уровень на данный момент обусловлен экономическими факторами. А нынешние курсовые колебания на самом деле не превышают 1%.

Об этом рассказал в интервью для OBOZ.UA финансовый эксперт Сергей Фурса. Таким образом, он прокомментировал прогноз Международного валютного фонда, согласно которому до конца 2027 года курс может достичь 50,4 грн/долл. По мнению Фурсы, настолько долгосрочные прогнозы вообще не имеют смысла, особенно во время войны.

"В ближайшее время курс 50 (грн/долл. – Ред.) не просматривается вовсе. Прогнозировать на долгую перспективу в Украине? Давайте не будем выставлять себя на посмешище. Во время войны особенно. Может произойти что угодно, поэтому говорить о любых цифрах (курса. – Ред.) до 2027 года – это смешно", – рассказал специалист.

В то же время он отметил, что курс доллар-гривня не стоит на месте уже несколько месяцев. Стоимость украинской валюты колеблется постоянно, и Национальный банк пытается приучить население, что курс не является фиксированным, и его колебания – это нормальная ситуация.

"Все происходящее сейчас с курсом, все происходящее на межбанковском рынке – это все абсолютно под контролем Национального банка. Надо понимать, что к концу войны курс – контролируемый, просто он не в одной точке, а колеблется. И сейчас Национальный банк выполняет две задачи: во-первых, пытается приучить людей не паниковать при каждом движении на 10-20 копеек, что де-факто меньше 1%; во-вторых, постепенно приводит курс в более приемлемый диапазон 40-41 грн/долл. – объяснил Фурса.

Кроме этого, эксперт отметил, что стабильности гривни сейчас не угрожала бы даже дополнительная эмиссия – т.н. запуск печатного станка. Хотя это вряд ли произойдет в ближайшее время, ведь "Министерство финансов закрыло вопрос на этот год".

"Мы полностью профинансировали тот дефицит бюджета, который у нас был. По плану мы должны были привлечь на внешних рынках 37 млрд долл. И сейчас это все расписано, то есть все привлечено. До конца года у нас гарантирована макрофинансовая стабильность, что, собственно, является положительной новостью и, опять же, будет обеспечивать умеренный экономический рост, который мы имеем, и умеренную инфляцию", – резюмировал Фурса.

Напомним, Министерство экономики Украины также не ожидает, что курс доллара в стране превысит 50 грн. В консенсус-прогнозе ведомства указано, в конце 2027 года доллар в Украине может стоить 49,6 грн. А в 2024 году среднее значение курса доллара в Украине ожидается на уровне 40,33 грн, что также соответствует предположениям Фурсы.

Как сообщал OBOZ.UA, утром 25 апреля обменники определили стоимость американской валюты как 39,34/39,93 грн в среднем. Таким образом доллар даже немного упал за последние сутки, став на 6 коп. дешевле в покупке, чем 24 апреля, и на 2 коп. – в продаже.

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