Украинские обменники не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

За прошедшие сутки украинские обменники заметно снизили курс доллара в покупке – и немного повысили его в продаже. Утром 18 апреля они определили стоимость валюты в средние 39,33/39,91 грн (покупка/продажа), что на 12 коп. ниже в покупке, но на 6 коп. выше в продаже, чем днем ранее.

В банках же изменений не произошло. Там выставили курс в средние39,35/39,85 грн (покупка/продажа), что соответствует показателям предыдущего дня.

В целом же крупные учреждения продают американскую валюту по 39,85-39,95 грн. Так:

Приватбанк – 39,85 грн;

ПУМБ – 39,9 грн;

Сенс Банк – 39,95 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,95 грн.

Покупают же они ее по 39,25-39,45 грн. В частности:

Приватбанк – 39,25 грн;

ПУМБ – 39,4 грн;

Сенс Банк – 39,4 грн;

Креди Агриколь Банк – 39,45 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Ожидаются курсовые рекорды

В свою очередь, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует, что средний курс доллара в Украине в 2024 году составит рекордные 41 грн. Таким образом, там ожидают девальвации украинской валюты – на 18 апреля ее официальный курс к доллару определен в 39,55 грн.

Об этом говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года. Впрочем, волноваться из-за ожиданий МВФ не стоит, ведь прогнозный курс, "записанный" правительством Украины в бюджете-2024, составляет 40,7 грн/доллар. Т.е. всего на 30 коп. ниже.

А вот в следующие 5 лет, прогнозируют в МВФ, гривня заметно просядет по отношению к доллару – ожидается, что курс превысит 50 грн/доллар. Так:

средний курс в 2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

в 2026 году – 48,6 грн/доллар;

в 2027 году – 50,4 грн/доллар;

в 2028 году – 52,1 грн/доллар;

в 2029 году – 54,1 грн/доллар.

Какой курс доллара в Украине сейчас

На 18 апреля же Нацбанк определил официальный курс доллара в 39,55 грн. Что на 2 коп. ниже рекордного за всю историю Украины, действовавший 16-17 апреля.

Впрочем, в последнее время НБУ регулярно обновляет исторический рекорд официального курса доллара. И часто эти рекорды "живут" недолго.

Вместе с тем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

Как сообщал OBOZ.UA, привязки же курса гривни к евро – и, соответственно, отказа от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

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