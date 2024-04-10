В Украине могут "отказаться" от доллара: когда курс гривни начнут считать по новой валюте

Привязка курса гривни к евро – и, соответственно, отказ от доллара – не произойдет ни в 2024-м, ни в 2025 году. Более того, само заявление НБУ об "отказе" от доллара следует рассматривать больше как политическое – в свете стремления Украины вступить в Евросоюз.

Об этом сообщает "Минфин". Отмечается: единственное, что на практике планируют получить банковские казначеи в 2024-2025 годах, "это регулярную публикацию Национальным банком справочного курса гривня/евро в 12 часов".

"Заявление Нацбанка о том, что он готов подумать в будущем о привязке гривны к евро на финансовом рынке, назвали сугубо политическим, никто не ждет от нашего регулятора конкретных шагов в этом направлении или обработки дорожной карты. Но все понимают, что НБУ нужно это сказать в рамках совместной кампании по вступлению Украины в Евросоюз", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: сейчас немногие верят, что Украина изменит основную курсовую привязку гривни с доллара на евро до конца 2024 года или даже в 2025-м. Это считается более далекой перспективой.

"При полной интеграции Украины в Евросоюз (особенно это касается товарных импортно-экспортных отношений) вполне логично "привязать" гривню к евро. Однако это отнюдь не означает, что все произойдет в какой-то ближайшей перспективе. Это скорее вектор, намерения, для воплощения которых понадобится ряд решений", – объяснили авторы материала.

Почему в Украине заговорили об "отказе" от доллара

Ранее же в самом Нацбанке отметили: причиной возможной привязки гривни к евро вместо доллара является рост доли совершаемых в стране валютных сделок именно в евровалюте.

Там подчеркнули: уже сейчас по операциям по покупке безналичной валюты клиентами доля сделок в евро вплотную приблизилась к 50%. А "участники рынка уже нуждаются в расчете индикатора справочного значения курса гривни к евро на межбанке по состоянию на 12 часов".

Евро не конкурент доллару

Впрочем, подчеркивают авторы материала, пока доллар является наиболее распространенной валютой для международных платежей. И евро еще не сможет составить ему конкуренцию.

Более того, отмечается, на долларовых инструментах можно больше зарабатывать, чем на евро. Поэтому для перехода в евро как основную курсообразующую валюту "необходимы другие, не только экономические, но и социально-политические факторы".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время евро является второй любимой иностранной валютой среди фальшивомонетчиков. В 2023 году таких поддельных купюр было выявлено 3% от общего количества.

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