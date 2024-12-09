Украинские обменники готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить в ближайшие дни

В украинских обменниках ожидается изменение курса доллара. По прогнозам, на текущей рабочей неделе (заканчивается 13 декабря) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,2 до 41,95 грн. Вечером же 9 декабря те покупают валюту в среднем по 41,38 грн, а продают по 41,78 грн. Таким образом, не исключается удешевление доллара в покупке и удорожание в продаже.

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О курсовых ожиданиях рассказал финансовый аналитик Алексей Козырев. Такая же ситуация, по его словам, ожидается и в банках.

Так, сообщил аналитик, на текущей рабочей неделе курс доллара в них будет находиться в пределах от 41,2 до 42 грн. Вечером же 9 декабря в банках доллар стоит в среднем 41,3 грн в покупке и 41,8 грн в продаже.

"И на межбанке, и на наличном рынке не избежать в ближайшее время ситуативных серьезных колебаний курса гривни по отношению к доллару. Но у НБУ есть все рычаги для их минимизации и периодического сглаживания – от проведения интервенций до возможного нового закручивания гаек по валютному контролю или, наоборот, расширение списка валютных послаблений в случае относительной стабильности на рынке", – рассказал аналитик.

При этом он подчеркнул: наличный рынок при выставлении своих ценников по купле/продаже валюты будет ориентироваться на 2 основных фактора:

поведение и котировки безналичного доллара на межбанке;

реальный спрос и предложение по наличной валюте со стороны населения отдельно взятом регионе Украины.

"Нацбанку придется ежедневно закрывать недостающий объем предложения доллара на торгах. По моим расчетам, НБУ понадобится на этой неделе потратить минимум 620 млн – 890 млн долларов резервов, чтобы обеспечить относительную стабильность гривни на межбанке", – констатировал аналитик

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в 2025 году в Украине не стоит ожидать курсовых потрясений – по мнению аналитиков, ситуация будет стабильной. В частности, прогнозируется, что на конец года курс доллара будет находиться на уровне 45,7 грн – тогда как в госбюджет заложен средний курс 45 грн. А на конец 2024-го – 42,2 грн. Что немногим выше заложенного в госбюджет-2024 – 42,1 грн.

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