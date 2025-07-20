Украинские обменники готовятся менять курс доллара: сколько будет стоить с понедельника

В украинских обменниках ожидается заметное изменение наличного курса доллара. По прогнозу, на следующей неделе (21-27 июля) стоимость валюты в них будет находиться в пределах 41,6-42,2 грн. В то же время вечером 19 июля там покупали ее в среднем по 41,06 грн, а продавали по 41,85 грн. Таким образом, не исключается рост курса как в покупке, так и в продаже.

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Такие же процессы прогнозируются в банках. Как рассказал OBOZ.UA директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка Тарас Лесовой, курс в них будет находиться в тех же пределах, что и в банках – 41,6-42,2 грн. Вечером же 19 июля стоимость доллара там определяли в средние 41,5/42,05 грн (покупка/продажа).

При этом подчеркивается: разница между курсами купли и продажи будет оставаться в предыдущих пределах. В частности:

До 0,5-0,6 грн в банках.

До 0,6-1 грн в обменниках.

Кроме того, отмечается, разница курсов покупки на наличном рынке составит 0,2-0,3 грн в банках. А также 0,3-0,5 грн в обменных пунктах.

А разница курсов продаж – 0,1-0,2 грн в банках. И 0,3-0,5 грн в обменниках.

"Курс доллара, которая является основной иностранной валютой в Украине, будет на ожидаемо стабильном уровне. Основные курсовые изменения американской валюты, скорее всего, не перейдут отметку в 42 грн. Все изменения будут минимальными", – объяснил сложившуюся на рынке ситуацию банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в банковском секторе не советуют украинцам переводить в евро другие валюты – в частности доллары. Причем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост. Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

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