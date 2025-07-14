"Замена" долларов на евро: украинцам рассказали, стоит ли сдавать валюту

В банковском секторе не советуют украинцам в евро другие валюты – в частности, доллары. При чем даже несмотря на то, что в последнее время евровалюта продемонстрировала существенный рост – с начала лета она подорожала более чем на 2 грн (1 июня официальный курс составлял 46,8 грн, 14 июля действует курс 48,84 грн). Специалисты уверены: фундаментальных причин для существенных курсовых колебаний нет.

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Как рассказал OBOZ.UA вице-президент Ассоциации украинских банков, глава правления Глобус банка Сергей Мамедов, все возможные изменения будут носить ситуативный характер. И в июле курс евро "скорее всего, будет удерживаться в диапазоне 46,5-50 грн". Т.е., продолжения существенного роста, считает банкир, не произойдет.

"Основные резервные валюты продолжают выполнять роль стабилизаторов мировой экономики, не показывая признаков глубокой девальвации. Именно поэтому я бы не советовал гражданам необдуманные эмоциональные шаги, как, например, скупку евро или перевод сбережений с доллара в евро", – рассказал Мамедов.

Он объяснил: евровалюта ориентируется на мировые тенденции. Соответственно, курс евро в Украине в значительной степени определяется не внутренними факторами.

В то же время, отметил Мамедов, соотношение доллар/евро служит барометром международного напряжения. Таким образом, резюмировал он, именно от геополитики будет зависеть как укрепление/ослабление евро по отношению к доллару, так и курс валюты в Украине.

Перейдет ли Украина на евро

В то же время, по словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука, в ближайшее время Украина не будет отказываться от гривни ради перехода на евро. По его словам:

Это очень далекая перспектива.

Ведь только оценка готовности и необходимости такого перехода будет осуществляться через 10-15 лет.

Вместе с тем, подчеркнул Николайчук, вопрос смены курсообразующей валюты – с доллара на евро – в настоящее время находится только на стадии изучения. Соответственно, ожидать изменения курсообразующей валюты в ближайшие сроки не следует.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, в МВФ ранее заявили, что вступление в Евросоюз предусматривает переход на евро. Соответственно, Украина должна адаптировать свою правовую систему к европейской.

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