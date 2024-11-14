Украинские облигации рванули вверх из-за "сделок Трампа": госдолг страны внезапно заинтересовал инвесторов

Цены на украинские облигации выросли на 12% за последний месяц, поскольку инвесторы надеются на то, что Дональд Трамп положит конец войне в Украине. Оптимистичные ожидания мирных переговоров повышают интерес к украинскому долгу, хотя риски остаются высокими из-за политической неопределенности.

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Об этом пишет Financial Times. Дональд Трамп во время своей предвыборной кампании заявлял, что готов положить конец войне в Украине "в течение дня" после своего возвращения в Белый дом.

Однако конкретные планы или методы он не разглашал, оставляя инвесторов в неопределенности реальных шагов будущей администрации. Тем не менее, рост цен на облигации указывает на высокий уровень доверия к его способности достичь мира.

Облигации Украины с погашением в 2036 году выросли с 44 до 49 центов за доллар за последний месяц, а ВВП-варранты, выпущенные в рамках предварительной реструктуризации долга, показали еще более резкий рост. Интерес к украинскому долгу возрос и среди крупных инвесторов, таких как BlackRock, участвовавших в переговорах по реструктуризации долгов.

По информации источников, обсуждается сценарий замораживания конфликта, по которому Украина согласится отказаться от вступления в НАТО на 20 лет в обмен на поддержку США. Такой подход позволил создать демилитаризованную зону вдоль линии фронта, снизив напряжение в регионе. Это решение может устроить некоторых инвесторов, которые надеются на скорейшее восстановление украинской экономики после стабилизации ситуации.

Один из портфельных менеджеров компании Ninety One, Тис Лоу отмечает, что большинство торговли облигациями базируется именно на предположениях о возможности мирных переговоров под руководством Трампа. "Основная часть торгов действительно основывалась на ожиданиях завершения войны или, по крайней мере, на начало переговоров ", - подчеркивает он.

Несмотря на растущий интерес к украинским облигациям, некоторые инвесторы остаются осторожными в своих прогнозах. Портфельный менеджер Federated Hermes, Мохаммед Элми, выражает скептицизм по поводу веры в способность Трампа быстро достичь мирного соглашения. По его словам, остается много вопросов о предстоящем послевоенном экономическом развитии Украины, а также о том, насколько приоритетным будет урегулирование конфликта для новой администрации США.

"У Трампа есть большая политическая повестка дня, и эти переговоры могут затянуться", – отмечает Элми. Он добавляет, что политические риски и неопределенность остаются значительными, даже несмотря на рост стоимости украинского долга.

Украинские облигации продолжают превосходить показатели других развивающихся рынков с момента победы Трампа на выборах. Этот рост произошел из-за спекулятивных ставок инвесторов на мирные инициативы новоизбранного президента, которые могут быстро стабилизировать экономику страны. Однако будущее остается неопределенным, поскольку реальные шаги Трампа и детали возможных договоренностей пока неизвестны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине появились новые военные облигации с названиями городов Авдеевка и Дебальцево. Покупая их, пользователи поддерживают армию и получают дополнительную прибыль без комиссий.

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