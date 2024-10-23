Украинцы могут задонатить и извлечь из этого прибыль: как именно и что для этого нужно

В приложении Дія появились новые военные облигации с названиями городов Авдеевка и Дебальцево. Покупая их, пользователи поддерживают армию и получают дополнительную прибыль без комиссий.

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Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров. По его словам, покупая эти облигации, граждане не только помогают государству финансово, но и поддерживают военных, снабжая их необходимой техникой, амуницией и медикаментами.

Кроме того, за эти деньги также выплачиваются зарплаты учителям, врачам и другим работникам социальной сферы. В то же время, для инвесторов облигации становятся выгодной инвестицией с возможностью получить дополнительную прибыль.

"Помогайте Силам обороны и государству с выгодой для себя – покупайте военные облигации у Дія. Каждая облигация – это амуниция, медикаменты и техника для военных, а также зарплаты для учителей, врачей и т.д. А для вас это донат, который вернется с дополнительным прибылью," – написал Федоров в своем Telegram-канале.

облигация "Дебальцево" предлагает ставку 16,5% годовых, а выплаты по ней будут произведены 12 мая 2027 года;

предлагает ставку 16,5% годовых, а выплаты по ней будут произведены 12 мая 2027 года; облигация "Авдеевка" составляет 15,6% годовых, а дата выплаты назначена на 20 мая 2026 года.

Одним из ключевых преимуществ приобретения облигаций является отсутствие дополнительных комиссий или платежей. Пользователи могут совершить покупку быстро и без лишних затрат, выбрав соответствующую облигацию и партнера. Процедура проста и удобна: нужно только зайти в Дія, выбрать военные облигации, выбрать количество, подписать соглашение и произвести оплату в несколько кликов.

Это не только облегчает процесс инвестирования для граждан, но и делает его доступным широкому кругу пользователей, желающих поддержать страну в сложное время. С каждой инвестицией украинцы вносят вклад в укрепление обороноспособности страны, обеспечивая защитников всем необходимым.

Каждая инвестиция в облигации является важным шагом в обеспечении финансовой устойчивости Украины во время войны. Собранные средства используются не только для нужд армии, но и для поддержки ключевых секторов экономики, таких как образование и медицина.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, военные облигации принесли казне Украины уже более 700 млн. гривен. Это стало возможным после того, как было куплено более 700 тысяч военных облигаций.

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