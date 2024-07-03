Украинские банки заметно переписали курс доллара: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках заметно подорожал наличный доллар. Утром 3 июля они определили его курс в средние 40,5/41 грн (покупка/продажа), что на 6 коп. дороже в покупке и на 10 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения покупают валюту по 40,4-40,7 грн. Так:

ПриватБанк – 40,4 грн;

Укрэксимбанк – 40,45 грн;

ПУМБ – 40,6 грн;

Сенс Банк – 40,7 грн;

Креди Агриколь Банк – 40,55 грн.

Продают же они валюту по 41-41,15 грн. В частности:

ПриватБанк – 41 грн;

Укрэксимбанк – 41,05 грн;

ПУМБ – 41,1 грн;

Сенс Банк – 41,15 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,1 грн.

Следует понимать, что приведенные цены могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Какой курс в обменниках

А вот в обменниках курс наличного доллара изменился разнонаправленно. Так, те определили его в средние 40,3/40,99 грн (покупка/продажа), что:

на 7 коп. дешевле в покупке, чем днем ранее;

на на 11 коп. дороже в продаже.

Официальный курс заметно вырос и достиг исторического уровня

В то же время, Национальный банк обновил официальный курс доллара на 3 июля до 40,75 грн. Чем не только установил исторический рекорд, но и превысил значение курса, заложенного правительством в Госбюджет-2024 – 40,7 грн.

Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

В частности, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Кроме того, он отметил правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

"В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, что поддерживается значительными валютными резервами на уровне 42,4 млрд долл. и последовательной политикой отмены валютных ограничений", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же на новой неделе банковский сектор ожидает существенного изменения курса наличного доллара. По прогнозам, по 7 июля стоимость американской валюты в банках и обменниках будет находиться в рамках 40-41,2 грн. Таким образом, не исключается снижение курса в покупке и рост в продаже.

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