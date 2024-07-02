Официальный курс заметно вырос и достиг исторического уровня: что происходит с долларом

Национальный банк обновил официальный курс доллара на 3 июля до 40,75 грн. Чем не только установил исторический рекорд, но и превысил значение курса, заложенного правительством в Госбюджет-2024 – 40,7 грн. Впрочем, причин для паники нет, ведь не исключено, что в ближайшее время курс пойдет вниз – как уже бывало ранее. Кроме того, наличный курс уже давно превысил этот показатель.

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О повышении рассказали в самом НБУ. По данным которого:

по сравнению с курсом 2 июля, рост составил 11 коп.;

предыдущий рекорд действовал с 14 июня – он составлял 40,69 грн.

Гривня не падает

В свою очередь, глава Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа") ранее напомнил: наличный курс за 40 грн/доллар в Украине был еще в июле 2022 года. И по прошествии почти 2-х лет ситуация на наличном валютном рынке "едва изменилась".

Кроме того, он отметил правительство при расчетах проекта бюджета исходило из девальвации примерно на 10% (42,1 грн/долл. на конец года, 40,7 грн/долл. – среднее по году).

"В целом ситуация на валютном рынке остается стабильной и контролируемой, что поддерживается значительными валютными резервами на уровне 42,4 млрд долл. и последовательной политикой отмены валютных ограничений", – резюмировал Гетманцев.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время в ближайшие годы в Украине ожидается рост курса доллара – однако не резкий. Согласно одобренной правительством Бюджетной декларации на 2025-2027 год, в конце этого периода стоимость американской валюты будет находиться на уровне 46,4 грн.

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