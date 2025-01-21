Украинские банки покупают доллар по новому курсу: сколько теперь стоит валюта

В украинских банках вырос курс наличного доллара. В полдень 21 января они выставили его на среднем уровне 42,1/42,65 грн (покупка/продажа), что на 10 коп. дороже в покупке и на 5 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом, крупные учреждения покупают валюту по 41,65-42,2 грн. Так:

ПриватБанк – 42 грн;

Ощадбанк – 42,05 грн;

ПУМБ – 42,2 грн;

Райффайзен Банк – 41,9 грн;

Сенс Банк – 42,15 грн;

Универсал Банк – 41,65 грн;

Укрсиббанк – 42 грн;

Креди Агриколь Банк – 42 грн.

Продают же они ее по 42,58-42,8 грн. В частности:

ПриватБанк – 42,65 грн;

Ощпдбанк – 42,7 грн;

ПУМБ – 42,8 грн;

Райффайзен Банк – 42,58 грн;

Сенс Банк – 42,65 грн;

Универсал Банк – 42,65 грн;

Укрсиббанк – 42,68 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,59 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

Переписали курс доллара и в обменниках. Там его определили в средние 42,18/42,61 грн (покупка/продажа), что:

на 4 коп. дешевле в покупке;

на 3 коп. в продаже.

Курс доллара могут существенно переписать

В то же время, представители украинского бизнеса ухудшили ожидания по курсу доллара. По их прогнозам, в ближайшие 12 месяцев тот достигнет уровня 44,42 грн/доллар, тогда как ранее ожидалось 43,72 грн/доллар.

Впрочем, по словам главы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева ("Слуга народа"), в прогнозах бизнеса нет ничего катастрофического. Ведь среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар.

"По результатам опроса Нацбанком деловых настроений предприятий, в 4 квартале 2024 года (октябрь-декабрь. – Ред.) бизнес ухудшил ожидания среднего обменного курса гривны в ближайшие 12 месяцев до 44,42 грн/доллар (против 43,72 грн/доллар в предыдущем квартале). В целом бизнес ожидания очень близки к правительственному прогнозу среднего обменного курса, заложенного в бюджет – 2025, на уровне 45 грн/доллар", – говорится в сообщении.

В свою очередь, Нацбанк обновил официальный курс доллара на 21 января до 42,16 грн. Что на 3 коп. превышает предыдущий.

Впрочем, за последнее время официальный курс заметно снизился. В частности, еще 10 января он находился на рекордном уровне 42,28 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ICU также считают, что в течение 2025 года гривня будет ослабевать. И на конец года достигнет уровня 46 грн/доллар.

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