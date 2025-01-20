Курс доллара могут существенно переписать: украинцам рассказали, чего ожидать

Представители украинского бизнеса ухудшили ожидания по курсу доллара. По их прогнозам, в ближайшие 12 месяцев тот достигнет уровня 44,42 грн/доллар, тогда как ранее ожидалось 43,72 грн/доллар.

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Об этом сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Он отметил: в прогнозах бизнеса нет ничего катастрофического, ведь среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар.

"По результатам опроса Нацбанком деловых настроений предприятий, в 4 квартале 2024 года (октябрь-декабрь. – Ред.) бизнес ухудшил ожидания среднего обменного курса гривны в ближайшие 12 месяцев до 44,42 грн/доллар (против 43,72 грн/доллар в предыдущем квартале). В целом бизнес ожидания очень близки к правительственному прогнозу среднего обменного курса, заложенного в бюджет – 2025, на уровне 45 грн/доллар", – говорится в сообщении.

Кроме того, отметил Гетманцев, бизнес ухудшил свои инфляционные ожидания. Так, его представители прогнозируют, что в ближайшие 12 месяцев инфляция достигнет уровня 10,3% – тогда как кварталом ранее (июль-сентябрь-2024) ожидалось 9,7%. При этом, отметил нардеп:

НБУ ожидает, что на конец 2025 года инфляция составит 6,9%;

Кабмин – 9,5%.

"Как оно будет – посмотрим через год. Впрочем, НБУ точно не будет сидеть в ожидании дальнейшей разбалансировки инфляционных и валютных ожиданий. Тем более, пока годовая инфляция находится в некомфортном двусмысленном диапазоне (т.е. более 10%)", – резюмировал Гетманцев.

В свою очередь, Нацбанк обновил официальный курс доллара на 21 января до 42,16 грн. Что на 3 коп. превышает текущий.

Впрочем, за последнее время официальный курс заметно снизился. В частности, еще 10 января он находился на рекордном уровне 42,28 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, аналитики ICU также считают, что в течение 2025 года гривня будет ослабевать. И на конец года достигнет уровня 46 грн/доллар.

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