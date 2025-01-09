Такого с долларом в Украине еще не было: официальный курс заметно вырос и обновил исторический рекорд

НБУ обновил официальный курс доллара на 10 января до 42,28 грн. Что на 4 коп. превышает текущий. А также является рекордным в истории Украины.

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Об этом рассказали в самом НБУ. Впрочем, зампредседателя регулятора Сергей Николайчук ранее объяснил: при режиме управляемой гибкости изменение курса в ту или иную сторону является нормальным явлением. Более того, подчеркнул он, НБУ предупреждал, что подобное может происходить.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается", – сказал Николайчук.

В то же время в экспертной среде спокойно воспринимают новые курсовые пики. Более того, они ожидают роста курса до 42,4-43 грн/доллар.

"Похоже, у Украины уже есть акцептованные договоренности с международными партнерами и МВФ относительно дальнейшего курсового движения. Вероятно, оно может пойти до 42,4-43 грн/доллар. Дальше может быть короткая пауза, фиксация, а затем новое ослабление гривни. Факторов для этого может быть очень много, а НБУ только управляет денежным потоком, позволяя доллару двигаться вперед и давая по рукам желающим сыграть на повышении валютного курса", – рассказал OBOZ.UA ситуацию финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Более того, отметил он, девальвация гривни дает возможность наполнения государственного бюджета. Ведь "каждая копейка курса – это плюс в бюджете".

"Сейчас мое основное предположение, что 45 грн/доллар – это хоть и прогнозный курс, но это также показатель, без которого бюджет не сойдется. А значит, он должен быть достигнут", – резюмировал Шевчишин.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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