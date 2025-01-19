Курс доллара может существенно вырасти: украинцам рассказали, чего ожидать в 2025 году

В Украине в 2025 году ожидается существенный рост курса доллара. В экспертной среде прогнозируют, что на конец года тот достигнет уровня 46 грн/доллар. При этом среднегодовой курс, заложенный в госбюджет-2025, составляет 45 грн/доллар, что допускает превышение этого показателя. В то же время, НБУ обновил официальный курс доллара на 20 января до 42,13 грн. Что на 4 коп. ниже текущего.

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О возможном росте курса сообщил аналитики ICU. Они отметили: по сравнению с декабрем, в начале января общий спрос на валюту уменьшился – однако в целом, "все еще больше, чем в среднем в течение прошлого года".

Впрочем, подчеркивается, ничего сверхъестественного в этом нет. Ведь:

подобный повышенный спрос наблюдался и в начале прошлого года;

в конце января 2024 "курс гривни даже усилился".

"По нашему мнению, в ближайшее время НБУ будет позволять курсу гривни колебаться недалеко от текущего уровня. Постепенно уменьшая давление на курс за счет повышенных интервенций", – говорится в сообщении.

Таким образом, отмечается, курс будет стабилизирован. Что будет способствовать:

увеличению предложения валюты на рынке от экспортеров;

уменьшению потребности в интервенциях НБУ.

"Так что мы ожидаем подорожание доллара в январе не выше 42.5 грн/доллар. Общая тенденция к ослаблению гривни небольшими шагами будет сохраняться в течение года, мы ожидаем курс ориентировочно на уровне 46 грн/доллар на конец этого года", – резюмировали аналитики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, банкам и обменникам разрешено не принимать некоторые купюры иностранных валют – в т.ч., доллары. В частности, те могут на законных основаниях отказаться от купюры с поврежденными элементами дизайна и защиты либо типографскими недостатками.

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