Курс доллара в Украине ожидают важные изменения: банкир озвучил прогноз

Валютный рынок в Украине живет в предвкушении важных изменений. Такие настроения отразятся на сохранении курсовой стабильности. Однако после 20 августа курс доллара все еще будет колебаться в пределах 37,2-37,7 грн, а евро – в пределах 40,7-42 грн.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. По его словам, грядущие изменения связаны, прежде всего, с вопросом либерализации валютного рынка.

"В частности, речь идет о возвращении инфляционного таргетирования и плавающего курса валют. Мы предполагаем, что отмена официального курса валют вполне может произойти уже в сентябре. При этом формирование единого курса будет происходить с учетом рыночного валютного курса (курс обменных пунктов). Именно поэтому следующую неделю можно воспринимать как своеобразную проекцию либерализованного сентябрьского курса валют", – объяснил Лесовой.

Согласно его прогнозу, на следующей неделе и до конца месяца ситуация на наличном рынке обещает быть достаточно спокойной. "По крайней мере, в настоящее время нет причин для любых курсовых "форс-мажоров", – резюмировал банкир.

Какой курс доллара в Украине сейчас

Курс наличного доллара в банках Украины заметно подрос. Утром в четверг, 17 августа, стоимость американской валюты в среднем составляла 37,27/37,95 грн за доллар (покупка/продажа).

По сравнению со значениями накануне вечером курс повысился на 12 копеек в покупке и на 15 копеек в продаже. А за неделю, с прошлого четверга наличный доллар в банках подорожал на 25-30 копеек.

Тем не менее, стоимость наличной валюты существенно различается в разных банках. Так, дешевле всего среди крупнейших банков наличные доллары 17 августа продавал ОТП Банк (по 37,7 грн). А выгоднее всего продавать американскую валюту сегодня было в "Креди Агриколь" (по 37,4 грн за долл.).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "индекс Биг Мака" показал "справедливый" курс доллара в Украине. Гривня оказалась уже не в топ-5 недооцененных валют мира.

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