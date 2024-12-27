Украинские банки не стали удерживать курс доллара: сколько теперь стоит валюта

Украинские банки снизили курс наличного доллара. В полдень 27 декабря они выставили его на среднем уровне 41,7/42,25 грн (покупка/продажа), что на 5 коп. дешевле в покупке и на 2 коп. в продаже, чем днем ранее.

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В целом же, крупные учреждения продают валюту по 42,19- 42,5 грн. Так:

ПриватБанк – 42,2 грн;

Ощадбанк – 42,25 грн;

ПУМБ – 42,5 грн;

Райффайзен Банк – 42,2 грн;

Сенс Банк – 42,2 грн;

Укрсиббанк – 42,25 грн;

Креди Агриколь Банк – 42,19 грн.

Продают они его по 41,55-41,75 грн. В частности:

ПриватБанк – 41,6 грн;

Ощадбанк – 41,65 грн;

ПУМБ – 41,8 грн;

Райффайзен Банк – 41,55 грн;

Сенс Банк – 41,75 грн;

Укрсиббанк – 41,65 грн;

Креди Агриколь Банк – 41,65 грн.

Следует понимать, что приведенные значения могут отличаться от фактического курса в банках. Ведь там могут выставлять дополнительную комиссию.

В обменниках же курс доллара определили в средние 41,72/42,22 грн (покупка/продажа). Что на 6 коп. выше в покупке, но осталось на прежнем уровне в продаже.

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В то же время, в банковском секторе прогнозируют, что в течение следующей недели (30 декабря – 1 января) стоимость американской валюты в банках будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн.Таким образом, не исключается рост курса в покупке и снижение в продаже.

Курс доллара в обменниках, по ожиданиям, будет находиться в тех же пределах – 41,9-42,2 грн. Соответственно, в обменных пунктах прогнозируется рост курса в покупке и снижение в продаже.

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет "держаться" занятых позиций по сдерживанию инфляции. А текущие изменения не повредят курсовой меняющейся стабильности", – рассказал OBOZ.UA начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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