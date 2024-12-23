ПриватБанк обновил правила обмена валют: как теперь можно сдать доллары

Государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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Об этом сообщили в самом ПриватБанке. Там отметили: после обмена устройство будет выдавать гривни без зачисления на карту.

"Используется наличный курс ПриватБанка. А сдача до 100 грн зачисляются на вашу карту или мобильный счет", – говорится в сообщении.

Впрочем, отметили в ПриватБанке, за 1 операцию обменять можно лишь строго лимитированную сумму. Это:

до 1 000 долларов;

до 1 000 евро.

Найти же устройства для обмена валюты, подчеркивается, можно по ссылке. После перехода по ней следует выбрать "Банкоматы" – "Прием наличных пачкой".

Украинцы могут отменить обмен долларов

В то же время, украинцы могут сдать только что полученную валюту (к примеру, доллары) и получить назад свои деньги, т.е. провести обратный обмен. Это предусмотрено правилами Нацбанка. Впрочем, время для такого обмена строго ограничено – провести его можно только в течение 15 минут после совершения операции.

Еще одним условием для проведения обратного обмена, сообщили в НБУ, является наличие соответствующего документа. Им может быть:

квитанция;

​​расчетный документ.

"Вы можете провести обратную валютно-обменную операцию в течение 15 минут после обмена. Но только если у вас есть квитанция или расчетный документ. Это предусмотрено Постановлением правления НБУ №2 "Об утверждении Положения об осуществлении операций с валютными ценностями", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, банки и обменники могут не принимать некоторые купюры иностранных валют, в т.ч. доллары. Причем на законных основаниях. Дело в том, что действующие правила позволяют отказываться от приема испорченных банкнот.

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