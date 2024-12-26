Украинские банки готовятся менять курс доллара: чего ожидать после 1 января

В украинских банках ожидается изменение курса наличного доллара. По прогнозу, в течение следующей недели (30 декабря – 1 января) стоимость американской валюты в них будет находиться в пределах 41,9-42,2 грн. В то же время вечером 26 декабря банки покупают доллары в среднем по 41,7 грн, а продают по 42,25 грн. Таким образом, не исключается рост курса в покупке и снижение в продаже.

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В обменниках же, рассказали OBOZ.UA в банковском секторе, ожидается, что с понедельника курс доллара будет находиться в тех же пределах – 41,9-42,2 грн. Вечером же 26 декабря там определили стоимость валюты в средние 41,68/42,19 грн (покупка/продажа). Таким образом, в обменных пунктах прогнозируется рост курса как в покупке, так и в продаже.

При этом подчеркивается: ежедневные курсовые изменения ожидаются в пределах до 0,1-0,2 грн в банках и до 0,3 грн в обменных пунктах. Курсовые отклонения прогнозируются в пределах 1-1,5% в неделю.

"В течение первых дней года ситуация на валютном рынке будет "держаться" занятых позиций по сдерживанию инфляции. А текущие изменения не повредят курсовой меняющейся стабильности", – рассказал начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

В то же время, подчеркнул он, в начале года валютный рынок будет находиться в новых сдерживающих условиях. Ведь увеличенная учетная ставка до 13,5%:

должна укрепить нацвалюту;

вместе с режимом "управляемой гибкости" обезопасит валютный рынок от стремительных и неожиданных изменений.

"Важным следствием новой учетной ставки можно также считать постепенное снижение спроса на валюту. То есть, не только валютными интервенциями регулятор сдерживает инфляцию. Курсовые колебания будут весьма ожидаемыми и вряд ли сенсационными", – резюмировал банкир.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, государственный ПриватБанк запустил услугу автоматического обмена валют – в АТМ-Recycler. Она дает возможность провести обмен валюты – в т.ч., долларов – на наличные гривни в устройствах банка без дополнительных комиссий.

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