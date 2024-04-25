Украинские АЗС ощутимо подняли цены: сколько теперь стоит бензин

На АЗС зафиксировали самую высокую цену на бензин А-95 за последнее время. Так, 25 апреля заправки продают его в среднем по 55,09 грн/л, что на 1,32 грн выше 1 числа.

В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС продают ресурс по 51,45-58,99 грн/л. Соответственно, на рынке разница в стоимости горючего превышает 7,5 грн/л.

Дороже всего бензин стоит на заправках SOCAR – 59,99 грн/л. А также:

ОККО, WOG – 58,99 грн/л;

Shell – 56,92 грн/л.

Самые низкие цены на ресурс установили в сети Авантаж 7 – 51,45 грн/л. А кроме того:

Укр-Петроль – 51,80 грн/л;

Маркет – 51,99 грн/л;

Фактор – 52 грн/л.

По областям бензин продают в среднем по 54,5-56,6. Соответственно, разница достигает 2 грн/л.

Высокие цены зафиксированы в Донецкой области – в среднем 56,9 грн/л. А также:

Черниговской – 56,1 грн/л;

– 56,1 грн/л; Херсонской – 55,69 грн/л.

– 55,69 грн/л. Кировоградской – 55,49 грн/л.

Дешевле всего – в Хмельницкой области, где бензин стоит в среднем 54,33 грн/л. А кроме того:

Закарпатской – 54,35 грн/л;

Киевской – 54,63 грн/л;

Волынской – 54,78 грн/л;

Николаевской – 54,85 грн/л.

АЗС планируют еще повысить цены

Бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако это произойдет только при условии роста стоимости нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

О возможном подорожании горючего рассказал директор одной из крупнейших украинских сетей АЗС Александр Мельничук, передает "Минфин". Он отметил: каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля ".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра горючего на 5 грн ", - сказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники продают украинцам поддельные талоны на горючее – и таким образом выманивают у людей большие суммы. К примеру, в Тернополе мужчину обманули на 45 тыс. грн.

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