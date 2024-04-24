АЗС могут повысить цены на бензин до важной отметки: когда ожидать

Бензин в Украине может подорожать на 5 грн/л – почти до средних 60 грн. Однако произойдет это лишь при условии роста стоимость нефти до 100 долларов/баррель. А она пока стоит гораздо ниже.

О возможном удорожании топлива рассказал директор одной из крупных украинских сетей АЗС Александр Мельничук, передает "Минфин". Он отметил: каждый дополнительный доллар в котировке нефти – "это плюс 50 коп. на литре бензина или дизеля".

"Прыжок ценника с 90 до 100 долларов, если он будет, это очень серьезно. Удорожание литра топлива на 5 грн", – сказал эксперт.

Сколько стоит нефть сейчас

В то же время, из-за ослабления доллара, мировые цены на нефть продолжают стабильно расти. Так, 23 апреля:

цена на нефть марки Brent подскочила на 1,6% – до рекордных 88,42 доллара за баррель;

фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 1,8%, до 83,36 доллара за баррель.

Сколько стоит бензин на АЗС

Тем временем, украинские АЗС продолжают повышать стоимость бензина А-95. Так, 24 апреля они продают егот в среднем по 54,79 грн/л, что:

на 6 коп. дороже, чем днем ранее;

на 1,02 грн, чем в начале месяца;

на 3,32 грн, чем в начале текущего этапа роста цен (7 марта).

В целом же, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети заправок продают бензин по 51,45-59,99 грн/л. Таким образом, на рынке разница в стоимости топлива превышает 8,5 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Авантаж 7 – 51,45 грн/л. А также:

ZOG – 51,5 грн;

Укр-Петроль – 51,8 грн.

Дороже всего ресурс продают в сети SOCAR – 59,99 грн/л. А также:

WOG, ОККО – 57,99 грн/л;

Shell – 56,92 грн/л.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

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