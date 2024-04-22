Украинцев обманывают с талонами на автомобильное топливо: где у мужчины выманили 45 тысяч

Мошенники продают украинцам поддельные талоны на автомобильное топливо – и таким образом выманивают у людей крупные суммы. К примеру, в Тернополе мужчину обманули на 45 тыс. грн.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Тернопольской области. Там отметили, что по словам потерпевшего:

в одной из социальных сетей он присоединился к группе, где можно приобрести талоны;

"к покупке его подтолкнула выгодная цена";

мужчина дважды заказывал топливо у неизвестного и успешно использовал эти талоны.

"Однако третья покупка 1 000 литров, за которую он отдал 45 тыс. грн, оказалась ловушкой. На этот раз покупатель талоны не получил, а собеседник перестал выходить на связь и удалил всю переписку", – говориться в сообщении.

Как не купить поддельные талоны на топливо у мошенников

В то же время, отметили правоохранители, не стать жертвой мошенников можно. Для этого стоит "быть осмотрительными при покупке товаров дистанционно".

В частности, подчеркивается, следует тщательно проверять информацию о талонах через официальные сайты автозаправочных станций. А также их:

"горячие линии";

социальные сети.

"Злоумышленники сначала входят в доверие покупателей, а затем присваивают их деньги. Не спешите переводить неизвестным средства за товар, будьте рассудительны", – призвали в полиции.

На заправках заливают бодягу

В то же время, на некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, использование которого грозит серьезными повреждениями внутренним системам авто. В частности, это может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Больше всего рискуют заправиться контрафактом те, кто покупает топливо на небольших АЗС вдали от крупных населенных пунктов.

К примеру, одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде. Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ):

всего в сеть входило 8 заправок;

ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Как сообщал OBOZ.UA, сохранение же топлива при перевозке грузов может быть достигнуто с помощью правильного распределения груза, а также обслуживания системы торможения.

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