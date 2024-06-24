Украина получит $1,5 млрд из замороженных активов РФ: еврокомиссар назвал дату

Европейский Союз (ЕС) может оказать Украине в ближайшее время макрофинансовую помощь в 1,5 млрд евро. Деньги выделят из доходов, которые кремлевский режим мог получить от своих замороженных активов в ЕС. Это может случиться до конца июля.

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Об этом, как сообщили в Европейской комиссии, заявил комиссар по вопросам торговли ЕС Валдис Домбровскис. "По нашим оценкам, в этом году благодаря нашим мерам будет выделено до 3 млрд евро, и мы ожидаем произвести первый платеж в размере 1,5 млрд евро до летних каникул", – объяснил еврокомиссар.

"Летние каникулы" в институтах ЕС, как правило, длятся с конца июля до начала сентября. Домбровскис также отметил, что непосредственное внимание Европы будет сосредоточено на использовании этих средств для военной поддержки Украины. ЕС прикладывает усилия, чтобы первые закупки можно было осуществить уже в ближайшее время.

Также он напомнил, что на саммите G7 было заключено соглашение о предоставлении Украине кредитов на сумму около $50 млрд за счет доходов от замороженных российских суверенных активов. Преимущественная часть этих активов (более 200 млрд евро) заблокирована в странах ЕС. В рамках этого соглашения Украине до конца года будет предоставлена дополнительная макрофинансовая поддержка.

"Таким образом, вместо налогоплательщиков ЕС платить за ущерб, причиненный Россией, будет сама Россия", – резюмировал Домбровскис.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Совет Европейского Союза (ЕС) продлил санкции против России до 23 июня 2025 года из-за незаконной оккупации Крыма и Севастополя, дополненные в 2022 году новыми ограничениями. Санкции включают в себя запрет на импорт товаров из Крыма, ограничения на инвестиции и экспорт определенных товаров и технологий для крымских компаний.

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