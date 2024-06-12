Страны G7 согласились выделить Украине $50 млрд путем использования росактивов

Лидеры стран "Группы семи" достигли договоренности о выделении 50 миллиардов долларов для Украины путем использования замороженных российских активов. Решение будет принято на саммите G7, который запланирован на 13-15 июня.

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Об этом сообщили в канцелярии президента Франции вечером 12 июня, пишет агентство AFP. Отмечается, что технические аспекты определят после официального принятия решения.

Согласно сообщению Елисейского дворца, Украина получит кредит до конца 2024 года.

"Существует договоренность. Как всегда у G7, лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму", – сказал представитель Елисейского дворца.

Ожидается, что решение будет официально одобрено на саммите "Группы семи", который пройдет уже в эти выходные, 13-14 июня, в Италии. После этого страны должны определить технические аспекты его реализации.

Напомним, что США лоббируют историческое решение, предусматривающее, что страны G7 предоставят Украине кредит в 50 миллиардов долларов, который будут выплачивать на средства прибыли, полученной от замороженных активов России.

Как сообщал OBOZ.UA, министры финансов G7 поддержали идею предоставления Украине кредита в размере 50 миллиардов долларов, который будет погашаться из доходов от замороженных российских активов. Первый транш от этих активов Украина может получить в июле 2024 года при согласовании шагов руководством Евросоюза.

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