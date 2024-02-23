Украина расширяет торговые пути в обход Польши: Кабмин принял решение

На фоне польских протестов Кабинет министров Украины 23 февраля утвердил решение об открытии нового пункта пропуска "Велика Паладь – Надьгодош" на границе с Венгрией. Также готовится расширение еще одного пункта и организация поставок по Дунаю. Не останутся без внимания и железнодорожные перевозки.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. "Продолжаем расширять нашу логистику в других точках", – анонсировал он, говоря о польской блокаде границы. Через новый пункт пропуска будут перемещаться только пассажирские автомобили. Однако это поможет снизить нагрузку на других участках границы, которые важны для грузового сообщения.

Кроме открытия нового пункта пропуска, на границе с Венгрией будет расширена работа ПП "Лужанка – Берегшурань". Этот погранпереход важен как для грузовых, так и для пассажирских перевозок. "Теперь им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу. А также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн", – объяснил Шмыгаль.

Также Украина готовит группы судов для экспорта продукции по Дунаю. Речь идет о так называемых баржовых контейнерных судах, которые могут приплыть в дунайские порты Болгарии, Сербии, Венгрии, Словакии, Австрии, Германии и румынского порта Констанца.

Как уточнил министр инфраструктуры Александр Кубраков, в целом правительство подготовило список решений, которые начинает реализовывать. Это:

Запуск контейнерных перевозок по Дунаю в порты румынских портов (Галац и Констанца) и в немецкий Регенсбург

"Украинское Дунайское пароходство уже направило предложения крупнейшим автомобильным перевозчикам, готовимся к запуску первых рейсов в ближайшие дни. Речные перевозки флотом УДП могут компенсировать перевозки до 5 тысяч грузовиков", – отметил министр.

"Укрзалізныця"

"Приглашаем грузовладельцев, грузоотправителей пользоваться всеми 15 работающими переходами с европейскими странами, что позволит диверсифицировать маршруты и эффективно использовать существующую пограничную инфраструктуру. Уже введен новый интермодальный сервис, объединяющий перевозки контейнерных поездов, контрейлерных поездов и поездов комбинированного транспорта. Благодаря ему уже перевезено 50 интермодальных поездов в направлении румынских и польских портов и 155 в направлении украинских", – рассказал Кубраков.

Зерновой коридор в Черном море

"Работаем над организационными и техническими вопросами расширением пропускной способности железнодорожных линий в морские порты. Здесь следует отметить, что 93% украинской аграрной продукции идет именно через морские коридоры", – заявили министр.

Увеличение пропускной способности автомобильных пунктов

"Процесс не скорый, но последовательно над этим работаем. Завершаем реконструкцию пункта пропуска Рени, чтобы в марте запустить там совместный контроль с Молдовой. Сегодня согласовали запуск пустых грузовиков через пункт пропуска "Лужанка", теперь слово за венгерскими коллегами. Им смогут выезжать пустые фуры без ограничений по весу, а также двигаться пассажирские и грузовые автомобили с максимальным весом до 7,5 тонн. С Румынией продолжаем говорить о пропуске транспорта с грузом через "Красноильск" и запуске пустых через "Дяковцы". Также прорабатываем варианты увеличения пропускной способности "Порубное", "Дьяково" и "Орловки". Планируем начать реконструкцию пассажирского терминала на "Ужгороде", чтобы разделить потоки транспорта и увеличить пропускную способность для грузовых", – объяснил Кубраков.

При этом Украина все равно рассчитывает на диалог с Польшей. Кабмин активно готовит предложения польской стороне по поводу решения проблемы с блокадой границы, отметил Шмыгаль. "Готовим четкие шаги и предложения. С польской стороной планируем провести прагматический диалог и готовы к разумным компромиссам", – резюмировал глава правительства.

Как сообщал OBOZ.UA, планируется, что Украина и Польша проведут переговоры из-за блокады польскими же фермерами границы 28 марта в Варшаве. При этом от проведения переговоров на границе польские власти отказались.

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