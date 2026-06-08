Украина может остаться без помощи ЕС из-за "срыва" реформ: на кону большая сумма

Украина рискует потерять часть финансовой помощи Европейского Союза в рамах программы Ukraine Facility. Причина – несвоевременное выполнение реформ, предусмотренных программой. Речь идет о почти 300 млн евро евро в пределах 4 транша и более 380 млн евро в пределах 5-го.

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Об этом говорится в ответе Еврокомиссии по запросу Радио Свобода. В медиа отметили: не получить деньги по Ukraine Facility Украина можети впервые.

"Есть два шага... которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были приостановлены. Это значит, что они еще не были выплачены", – объяснили в Еврокомиссии.

Какие реформы проваливает Украина

Как объяснили аналитики, речь идет идет о реформах, связанных с 4-м и 5-м траншами помощи. В частности:

В 4-м невыполненным остается пункт по "увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда".

В 5-м – пункт о "вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедуры их проверки".

"Окончательные дедлайны для выполнения этих условий – 30 июня и 29 сентября 2026 соответственно. В Еврокомиссии отмечают, что если Украина не выполнит эти требования вовремя, может быть применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренная регламентом Ukraine Facility", – говорится в материале.

В целом Украина справляется хорошо

Тем не менее, подчеркивается, в Еврокомиссии отмечают, что в целом Украина демонстрирует "значительный прогресс" в выполнении реформ. Отдельно акцентируя, что делает это страна "несмотря на сложные обстоятельства".

Более того, замечают там, в связи с войной, механизм Ukraine Facility предполагает определенную гибкость. Т.е., "существует некоторое дополнительное время для введения реформ".

Что такое Ukraine Facility

Программа Ukraine Facility официально заработала 1 марта 2024 года. Она стала главным долгосрочным финансовым инструментом поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Общий объем программы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро. Средства предоставляются в форме грантов и займов и должны направляться на:

восстановление инфраструктуры;

реконструкцию разрушенных территорий;

модернизацию экономики;

поддержку государственного бюджета;

проведение реформ для вступления в ЕС.

Из этой суммы более 38 млрд евро предусмотрены именно на поддержку реформ и инвестиций. Выплаты напрямую зависят от того, насколько Украина выполняет определенные показатели в рамках Ukraine Plan – официального плана реформ и трансформаций.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина ратифицировала меморандум с ЕС, который открывает доступ к кредиту на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. В частности, для получения части средств Украина должна выполнить требования – принять налоговые изменения, отменить льготы на международные посылки, реформировать ФЛП и ввести новые правила для цифровых платформ.

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