Украина может остаться без помощи ЕС из-за "срыва" реформ: на кону большая сумма
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Украина рискует потерять часть финансовой помощи Европейского Союза в рамах программы Ukraine Facility. Причина – несвоевременное выполнение реформ, предусмотренных программой. Речь идет о почти 300 млн евро евро в пределах 4 транша и более 380 млн евро в пределах 5-го.
Об этом говорится в ответе Еврокомиссии по запросу Радио Свобода. В медиа отметили: не получить деньги по Ukraine Facility Украина можети впервые.
"Есть два шага... которые не были завершены вовремя. Суммы, связанные с этими траншами, были приостановлены. Это значит, что они еще не были выплачены", – объяснили в Еврокомиссии.
Какие реформы проваливает Украина
Как объяснили аналитики, речь идет идет о реформах, связанных с 4-м и 5-м траншами помощи. В частности:
- В 4-м невыполненным остается пункт по "увеличению количества персонала Высшего антикоррупционного суда".
- В 5-м – пункт о "вступлении в силу законодательства о пересмотре деклараций добродетели судей и процедуры их проверки".
"Окончательные дедлайны для выполнения этих условий – 30 июня и 29 сентября 2026 соответственно. В Еврокомиссии отмечают, что если Украина не выполнит эти требования вовремя, может быть применена процедура окончательного сокращения выплат, предусмотренная регламентом Ukraine Facility", – говорится в материале.
В целом Украина справляется хорошо
Тем не менее, подчеркивается, в Еврокомиссии отмечают, что в целом Украина демонстрирует "значительный прогресс" в выполнении реформ. Отдельно акцентируя, что делает это страна "несмотря на сложные обстоятельства".
Более того, замечают там, в связи с войной, механизм Ukraine Facility предполагает определенную гибкость. Т.е., "существует некоторое дополнительное время для введения реформ".
Что такое Ukraine Facility
Программа Ukraine Facility официально заработала 1 марта 2024 года. Она стала главным долгосрочным финансовым инструментом поддержки Украины со стороны Европейского Союза. Общий объем программы на 2024-2027 годы составляет 50 млрд евро. Средства предоставляются в форме грантов и займов и должны направляться на:
- восстановление инфраструктуры;
- реконструкцию разрушенных территорий;
- модернизацию экономики;
- поддержку государственного бюджета;
- проведение реформ для вступления в ЕС.
Из этой суммы более 38 млрд евро предусмотрены именно на поддержку реформ и инвестиций. Выплаты напрямую зависят от того, насколько Украина выполняет определенные показатели в рамках Ukraine Plan – официального плана реформ и трансформаций.
Ранее OBOZ.UA сообщал, что Украина ратифицировала меморандум с ЕС, который открывает доступ к кредиту на 90 млрд евро в 2026-2027 годах. В частности, для получения части средств Украина должна выполнить требования – принять налоговые изменения, отменить льготы на международные посылки, реформировать ФЛП и ввести новые правила для цифровых платформ.
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