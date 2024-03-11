Украина призвала Польшу обеспечить беспрепятственное движение автобусов через границу – официальное заявление

Киев призвал Варшаву обеспечить беспрепятственное движение автобусов через границу в местах протестов польскими фермерами. Генеральное консульство Украины в Люблине обратилось с соответствующим официальным письмом к коменданту полиции Люблинского воеводства.

Об этом говорится в сообщении генконсульства Украины в Люблине на Facebook-странице ведомства. 11 марта украинский консул Сергей Царук ездил на пункт пропуска "Дорогуск-Ягодин", на котором польские протестующие блокируют движение транспортных средств.

Дипломат встретился с представителями полиции Польши и митингующими и отметил недопустимость любых задержек передвижения пассажирских автобусов.

В разговоре с консулом польская полиция отрицала факты преднамеренной блокировки участниками протестов пассажирских автобусов.

"Замедление движения может быть вызвано техническими причинами, связанными с прохождением через коридор протестующих других транспортных средств. В таких случаях автобусы могут ожидать до получаса", – объяснили в консульстве.

В ведомстве также отметили, что в момент, когда консул находился на месте протеста, рейсовый пассажирский автобус беспрепятственно проехал в направлении Украины.

Как сообщал OBOZ.UA:

По данным Министерства инфраструктуры, польские фермеры, блокирующие границу с Украиной, начали задерживать пассажирские автобусы. При этом каких-либо объяснений своим действиям они не дают.

Польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее намеревались закончить 10 марта.

В то же время, Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз для снятия поляками блокирования границы между странами. Однако вместо этого хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

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