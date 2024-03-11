Поляки удерживают на границе украинских женщин с детьми, военнослужащих и пенсионеров: усложнили движение автобусов
Блокирующие границу с Украиной польские фермеры начали задерживать пассажирские автобусы. При этом каких-либо объяснений своим действиям они не дают.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры. Отмечается: задерживают автобусы как выезжающие из Украины, так и направляющиеся в страну.
При этом, подчеркивается, пассажирами таких автобусов являются преимущественно женщины с детьми. А также:
- пенсионеры;
- люди с инвалидностью;
- военнослужащие, которые возвращаются или едут на учения;
- иностранцы, "путешествующие по транзиту".
"Усложняется движение автобусов со стороны Польши – протестующие сознательно задерживают такой пассажирский транспорт без объяснений. Попытка польских фермеров сделать их заложниками протеста неприемлема для цивилизованного мира", – говорится в сообщении.
Правоохранители должны разобраться с фермерами
При этом, подчеркивается, Украина призывает польскую сторону вмешаться в ситуацию. Ведь действия протестующих фермеров являются недопустимыми.
"Обращаем внимание правоохранительных органов Польши на недопустимость таких действий. И призываем вмешаться в ситуацию", – подчеркнули в министерстве.
Поляки увеличили срок блокады границы
В то же время польские фермеры продлили блокаду границы с Украиной почти на 2 месяца – до 30 апреля. Ранее ее собирались закончить 10 марта. Таким образом поляки хотят добиться введения ограничений ввоза в страну агропродукции из-за пределов Европейского Союза, в т. ч. из Украины.
Об этом говорится в соответствующем документе, опубликованном Муниципальным управлением Любыча-Крулевской гмины. Согласно ему, блокировать границу будут 100 человек.
"Публичное собрание планируется начать 10 марта 2024 года в 14:30 и завершить 30 апреля 2024 года в 14:30. Цель – ликвидировать "Зеленый курс" (стратегия ЕС, предполагающая сокращение вредных выбросов в атмосферу. – Ред.) и ограничить приток агропродовольственной продукции из-за пределов ЕС, в частности из Украины", – говорится в нем.
Протестовать поляки собираются на контрольно-пограничном пункте "Гребенное – Рава-Русская". "Ожидается, что [в акции] примут участие 100 человек", – обещают организаторы.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз ради снятия поляками блокирования границы между странами. Однако взамен хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.
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