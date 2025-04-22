'Украина привлекла сильную американскую компанию': Зеленский рассказал о работе над соглашением о ископаемых

Между Украиной и Соединенными Штатами Америки продолжаются юридические консультации относительно соглашения о полезных ископаемых. Для достижения договоренности Украина привлекла "сильную" американскую компанию, поддерживаемую новой администрацией президента США.

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Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге 22 апреля. Он пояснил, что на привлечение к соглашению американской компании Украина пошла сознательно – во избежание каких-либо обвинений со стороны США в будущем.

Однако когда именно соглашение будет готово и когда можно ожидать его подписания, украинскому лидеру неизвестно.

"Сейчас (наши) юристы работают под наблюдением нашей команды, а их юристы под наблюдением их команды. Они еще трудятся. Мне ничего не известно о других шагах по продолжению или финализации (договора)", – сказал президент.

Так или иначе, Владимир Зеленский считает, что ранее составленный меморандум по этому соглашению, который уже подписали Украина и США – положительный для обеих сторон.

"Это первый шаг. Второй шаг – соглашение, которое должно быть ратифицировано в парламенте. Там работают юристы. Мне нечего сказать. Юристы, обе американские компании. По разные стороны", – объяснил украинский лидер.

Он не уточнил, какую именно американскую компанию привлекли для работы над соглашением.

Как сообщал OBOZ.UA, новый этап переговоров между Украиной и США о полезных ископаемых должен начаться уже 24 апреля. И именно от их результатов будет зависеть, будет ли соглашение готово к 26 апреля, как это прописано в указанном меморандуме США и Украины относительно полезных ископаемых.

Отметим, что меморандум о полезных ископаемых между Украиной и США был подписан в онлайн-формате 17 апреля. В отличие от самого соглашения, этот документ не нуждался в согласии украинского парламента.

Для завершения технических обсуждений условий соглашения Вашингтон уже в скором времени посетит премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

"Ожидается, что переговорные группы предоставят отчет о достигнутом прогрессе до 26 апреля 2025 года с целью завершения обсуждений к этой дате и скорейшему подписанию соглашения", – говорится в меморандуме, текст которого можно прочитать по этой ссылке.

Кабинет министров выделил 113 млн грн из резервного фонда госбюджета на подготовку проекта соглашения Украины и США по ископаемым. Деньги были предусмотрены именно на консультационные услуги, в частности, юридические.

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