Украина получит новый транш МВФ в размере 1,1 млрд долларов: на что потратят деньги

Совет Международного валютного фонда завершил шестой обзор соглашения в рамках Механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Это позволило выделить Украине около $1,1 млрд, которые будут направлены властями для поддержки бюджета.

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Об этом сообщили на сайте МВФ в пятницу, 20 декабря. Также о дополнительной помощи Украине написал в Telegram глава украинского правительства Денис Шмигаль.

По словам премьер-министра, средства будут направлены на "финансирование важных расходов бюджета".

"Таким образом, сумма общих выплат Украине по этой программе с начала ее действия увеличится до около $9,8 миллиарда. Спасибо команде Международного валютного фонда за последовательную помощь нашему государству в сложные времена", – сказано в сообщении Шмыгаля.

В МВФ отметили, что экономика Украины остается устойчивой, а показатели EFF – высокими, невзирая на сложные условия. Власти страны выполнили все количественные критерии эффективности и структурные контрольные показатели, установленные на конец сентября.

В частности, Украина выполнила пять структурных маяков, предусмотренных к шестому пересмотру программы, а также досрочно еще три.

48-месячный механизм расширенного финансирования для Украины с доступом к $15,5 млрд был утвержден 31 марта 2023 года и является частью пакета поддержки для Украины стоимостью $148 млрд. Программа власти, поддерживаемая МВФ, помогает закрепить политику, поддерживающую фискальную, внешнюю и макрофинансовую стабильность во время чрезвычайно высокой неопределенности.

"Экономический рост в 2024 году был улучшен благодаря большей, чем ожидалось, устойчивости к энергетическим шокам. Однако в 2025 году ожидается замедление из-за все более жесткой ситуации на рынке труда, влияния России на энергетическую инфраструктуру Украины и неопределенность в отношении войны. В последнее время инфляция выросла, в основном из-за цен на продукты питания, в то время как инфляционные ожидания остаются на стабильном уровне. Адекватные резервы были сохранены за счет постоянной значительной внешней поддержки. В общем, прогноз остается чрезвычайно неопределенным", – сказано в сообщении фонда.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что, несмотря на войну, "макроэкономическая стабильность "сохраняется благодаря умелой выработке политики украинскими властями, а также существенной внешней поддержке".

Как уже сообщал OBOZ.UA, МВФ улучшил свой прогноз по украинской экономике, согласно которому в 2024 году она вырастет не на 3%, как предполагалось ранее, а на 4%. В следующем году рост ВВП замедлится до 2,5-3,5%, что все равно больше прогнозируемого ранее.

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