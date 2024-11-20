Ситуация в экономике Украины улучшилась: МВФ изменил прогноз, названы главные цифры

Экономика Украины в 2024 году вырастет, не на 3%, как прогнозировалось раньше, а на 4%. В следующем году рост ВВП замедлится до 2,5-3,5%, что, все равно, больше прогнозированного прежде.

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Такой обновленный прогноз озвучили в Международном валютном фонде (МВФ). При этом экономисты предполагают, что дефицит бюджета 2025 года достигнет 19% от ВВП.

"Экономика продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на разрушительные проблемы, вызванные развязанной Россией войной, которая длится уже 1000 дней. Ожидается, что реальный рост ВВП составит 4% в 2024 году, но на 2025 год прогнозируется замедление до 2,5-3,5%, что отражает сопротивление в виде повреждения энергетической инфраструктуры и нехватки рабочей силы", – говорится в докладе МВФ.

Таким образом, финансовая организация повысила собственные ожидания от украинской экономики. В ранее опубликованном исследовании "Перспективы мировой экономики" (WEO) максимальный рост для Украины в 2024 году был оценен в 3,0%, а в 2025 году он не превышал 2,5%.

При этом в докладе отмечается ускорение инфляции в октябре до 9,7% к октябрю-2023. Тенденцию объяснили укреплением цен на продовольствие и рабочую силу.

По состоянию на конец прошлого месяца валовые международные резервы Украины составили $36,6 млрд, что подкрепляется продолжающейся крупной внешней официальной поддержкой. Однако риски остаются исключительно высокими, учитывая неопределенность относительно интенсивности и продолжительности войны, в том числе из-за продолжающихся атак на энергетическую инфраструктуру.

"Ожидается, что дефицит бюджета 2025 года достигнет 19% от ВВП, что отражает постоянные потребности в расходах из-за продолжающейся войны. Он также включает пакет налоговых мер, одобренных Радой, с ожидаемой доходностью порядка 1,6% ВВП в 2025 году", – говорится в докладе.

Как уже сообщал OBOZ.UA, при составлении бюджета на 2025 год правительство опиралось на макропрогноз, согласно которому рост номинального ВВП Украины в 2025 году составит 2,7%, тогда как цены поднимутся на 9,5%. При этом интересно, что по прогнозам Нацбанка показатель инфляции может быть совсем другим: к концу 2025 года – 6,9%.

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