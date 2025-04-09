Украина получила 1 млрд евро от замороженных активов России, ЕС – еще 2,1 млрд: что будет с деньгами

Европейский Союз (ЕС) предоставил Украине очередной 1 млрд долл. от замороженных активов России, средства направят на поддержку госбюджета. Сам Евросоюз также получил еще 2,1 млрд евро прибыли от этих активов, их позже тоже передадут Украине. Кроме того, были пять новых соглашений между ЕС и Украиной, в том числе и о финансовых вложениях в восстановление страны.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении Европейской комиссии (ЕК). "Мы работаем по всем направлениям, чтобы укрепить страну и поддержать справедливый и прочный мир на условиях Украины. Сегодняшние ассигнования и соглашения также являются инвестицией в общее будущее. Мы поддерживаем впечатляющие усилия Украины по проведению реформ и углублению наших связей", – заявила президент ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Так, 9 апреля Украина получила третий транш от ЕС в размере 1 млрд евро в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), подтвердили в Минфине Украины. В целом программа ERA предусматривает направление Украине 50 млрд долл.

Вклад ЕС суммарно составит 18,1 млрд евро (20 млрд долл.). Из них Украине уже перевели 5 млрд евро. Остальные средства продолжат регулярно поступать частями до конца 2025 года.

Сам же ЕС, как отмечают в Еврокомиссии, получил еще 2,1 млрд евро "сверхприбыли", полученной от замороженных активов Центрального банка России. Эти средства "появились" в результате работы депозитариев ценных бумаг.

"Получение этой суммы стало вторым переводом такого рода после первого транша, предоставленного в июле 2024 года. Оно охватывает доходы, накопленные в течение второй половины 2024 года... В то время как сами активы остаются заблокированными, доходы, которые они приносят с течением времени, используются для поддержки Украины. Поступления от этого транша будут направлены через Европейский фонд мира", – уточнили в ЕК.

Также на полях 10-го заседание Совета ассоциации Украина-ЕС состоялось подписание пяти соглашений. В их числе три финансовых – на сумму 300 млн евро. Это средства Европейского инвестиционного банка, которые будут направлены на наиболее насущные потребности Украины в восстановлении, в частности систем водоснабжения и энергетики.

Были также подписаны соглашения о космическом сотрудничестве – Украина получит доступ доступ к будущей службе "Космическая погода", которая защитит спутники от сбоев, вызванных космическими погодными явлениями. Еще одно соглашение касается медицинских препаратов, направленных против серьезных угроз здоровью. Кроме того, 10 и 11 апреля состоится бизнес-саммит Украина-ЕС. Он направлен на поддержку Украины по восстановлению, а также евроинтеграционным реформам.

Напомним, предыдущий транш от ЕС за счет замороженных активов России Украина получила в конце марта-2025 также в сумме 1 млрд евро. Стоит понимать, что пока речь идет только о доходах от арестованных средств Центробанка России. Само "тело" остается неприкосновенным. Сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Около 190 млрд евро из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов. Но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале 2025 года на фоне охлаждения отношений Украины и США правительства Франции и Германии предложили конфисковать российские активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!