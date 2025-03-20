Украина получила миллиард евро от замороженных активов России: на что потратят

Украина получила 1 млрд евро (около 1,1 млрд долларов США) в счет доходов от российских замороженных активов. Это уже второй транш от Европейского Союза (ЕС) в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки" (G7). Средства будут потрачены на первоочередные нужды госбюджета.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 20 марта. "Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine. – Ред.). От ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных активов. Средства направим на приоритетные расходы госбюджета", – отметил он.

Таким образом, по инициативе G7 европейские партнеры предоставили Украине уже 4 млрд евро. В целом план предусматривает предоставление Украине 50 млрд долл. доходов, полученных от арестованных активов ЕС. Существенную часть суммы – 40 млрд долл. – обеспечат США и Европейский Союз в равных долях.

США уже также передали первый транш этого финансирования Украине в сумме 1 млрд долларов в декабре 2024 года. ЕС в начале января-2025 перевел еще 3 млрд евро. Также к помощи активно присоединилась Великобритания, предоставившая в начале марта-2025 971 млн долларов. А первый транш Канады в середине марта составил около 1,7 млрд долларов США.

"Замороженные российские активы должны работать на благо нашего государства. И мы будем работать над тем, чтобы полностью их конфисковать и направить на восстановление Украины", – отметил Шмыгаль.

Стоит понимать, что пока что речь идет только о доходах от арестованных средств Центробанка России. Само "тело" остается неприкосновенным. Так, сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд евро активов Центрального банка РФ. Около 190 млрд евро из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов. Но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались от этого из-за опасений, что арест государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

В начале 2025 года на фоне охлаждения отношений Украины и США правительства Франции и Германии несколько изменили свою позицию. Они предложили конфисковать российские активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Также Польское председательство в Совете Европейского Союза (ЕС) заявило, что Совет готов рассматривать "все возможные" решения касательно дальнейшего использования замороженных активов России, вероятно, включая их полную конфискацию, но только в сотрудничестве с международными партнерами.

OBOZ.UA сообщал, что десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой содействовать конфискации замороженных российских активов и передать их Украине. Среди подписантов – трое народных депутатов Верховной Рады.

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