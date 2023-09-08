Украина отправит кукурузу и пшеницу голодающим странам – зерно пойдет через порты Дуная

Украина включила порты на Дунае в гуманитарную инициативу Grain from Ukraine. Теперь поставки по этому маршруту будут включать предоставление кукурузы и пшеницы странам Африки и Азии, которые испытывают проблемы с продовольственной безопасностью.

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Соответствующее решение принял Кабинет министров на заседании 8 сентября, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Ранее гуманитарная программа затрагивала только поставки по зерновому коридору в Черном море, работу которого теперь заблокировала Россия.

"Дунайские порты отныне будут привлечены к оказанию гуманитарной помощи в виде пшеницы и кукурузы странам Африки и Азии... Помощь будет оказываться в рамках инициативы президента Украины Владимира Зеленского Grain from Ukraine", – отметил Шмыгаль.

Напомним, гуманитарная программа Grain from Ukraine предусматривает, что Украина будет получать деньги за зерно, но нуждающиеся страны будут получать продукцию бесплатно. Платят за продовольствие участники продовольственной программы.

"Это наш вклад в мировую продовольственную безопасность. Работаем с ООН и другими нашими партнерами, чтобы полноценно восстановить аграрный экспорт из Украины и разблокировать наши черноморские порты", – добавил премьер-министр.

Кто нуждается в зерне из Украины

Проблемы с едой в мире по регионам можно увидеть на карте. Красным отмечены те страны, которые импортируют более 75% пищи; оранжевым и желтым – 25-75%:

То есть, сильнее всего продовольствие необходимо странам Северной Африки и Аравийского полуострова. Также потребность в еде велика у северно-западных государств Южной Америки и азиатских стран Тихоокеанского региона. Среди ключевых импортеров продовольствия есть и Китай.

Как сообщал OBOZREVATEL, в BILD рассекретили письмо генсека ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову. Оказалось, что ООН ведет переговоры Россией о возможном ослаблении санкций в обмен на зерновое соглашение.

По сути, этого и требовал Кремль, начиная шантаж с экспортом украинского зерна. В МИД Украины уже отреагировали на ситуацию и назвали позицию ООН приглашением Москвы к новому шантажу.

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