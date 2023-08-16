Украина не сможет восстановиться без возвращения беженок: домой хотят не все, а с демография – катастрофа 

В Украине демографическая ситуация достигла критической точки. Поколения детей даже наполовину не компенсирует поколение родителей. А без возвращение беженцев рассчитывать на послевоенное восстановление не приходится. В свою очередь, именно от экономического роста зависят перспективы преодоления ямы в рождаемости. О том, как и почему Украине нужно возвращать беженцев после войны, читайте в материале OBOZREVATEL.

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Украине нужно вернуть беженцев, но далеко не все хотят возвращаться

В ЕС находится 4,8 млн украинских беженцев, говорится в данных Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Больше всего - в Польше (1,5 млн человек), 881,4 тыс. украинцев –– в Германии, 485,1 тыс. человек - в Чехии. В этих данных нет информации об украинских беженцах в Молдове, Грузии, США, Канаде, а также в России. РФ принудительно вывозила украинцев на свою территорию. Они похитили 19,5 тыс. детей, депортировали сотни тысяч взрослого населения (из оккупированных территорий).

Данные опроса Rakuten Viber показывают, что 69% украинцев после начала полномасштабной войны не покидали страну и остались дома. 15% украинцев выезжали, но уже вернулись домой. 16% – покинули свои дома и до сих пор не вернулись. "Только 1% точно планируют покинуть Украину в этом году, хотя конкретных планов еще нет. Очень мало украинцев намерены эмигрировать", – комментирует результаты опроса президент KSE Тимофей Милованов.

"Основными факторами для украинцев, планирующих вернуться в Украину, являются возможность воссоединения с семьей, членство Украины в ЕС и НАТО, увеличение уровня оплаты и улучшение условий труда, реформы системы здравоохранения и судебной системе, а также помощь государства в восстановлении или возвращении утраченного или поврежденного жилья", – рассказывают OBOZREVATEL в платформе EWL.

В EWL провели вместе с Центром Восточноевропейских студий Варшавского университета социологическое исследование. Они изучили, сколько беженцев готовы вернуться из Польши в Украину. По их данным, примерно треть украинцев не собирается уезжать из Польши как минимум в ближайшие год (или вовсе собираются там остаться). Плохая новость - чем моложе беженцы, тем меньше у них желания вернуться в Украину. Средний возраст тех, кто хочет домой, составляет 34,3 года, а тех, кто планирует возвращаться – 38,2 года.

Людмила Слюсарь, старший научный сотрудник Институте демографии и социсследований при Национальной академии наук, рассказывает: главным фактором возвращения беженцев является вопрос безопасности. Война должна закончится без перспектив восстановления, угроз обстрелов и нападения. Но помимо этого есть и экономический фактор.

Е если экономика не будет восстанавливаться, воссоединение семей может произойти не внутри страны, вместо этого мужчины поедут в ЕС к своим женам и детям. И это огромный риск. Директор общественной организации "Институт будущего" Вадим Денисенко на своей странице в Facebook предложил в течение трех лет после окончания войны запретить мужчинам покидать страну без уважительной причины. Теоретически это могло бы воспрепятствовать воссоединению семей за границей. Вот только такая инициатива нарвалась на масштабную критику со всех сторон. А в самом "институте" инициировали отставку Денисенко. Общество новые запреты не поддержит.

Что потеряет Украина без возвращения беженцев

Украина может терять 20 млрд долларов в год или 10% годового довоенного ВВП, если беженки не вернутся домой, подсчитал Александр Исаков из Bloomberg Economics. Уже сейчас украинский рынок труда столкнулся с аномальной ситуацией: масштабным дефицитом кадров.

Наталья Слинько из grc рассказывает OBOZREVATEL: с каждым месяцем дефицит сотрудников становится более и более заметным. И речь идет не только о рабочих специальностях, но и о высококвалифицированных сотрудниках. Например, до полномасштабной войны в Украине не было проблем с поиском бухгалтеров. Сейчас же найти профессионала с опытом работы от 3 лет крайне сложно.

"Не комплектуются целые цеха, не выпускается продукция", – говорит Слинько. И ситуация будет обострятся и в дальнейшем. Вероятно, и демобилизация после войны также не позволит значительно повлиять на рынок труда. Украине не будет хватать как минимум 4,5 млн человек для того, чтобы быстро восстанавливать инфраструктуру и экономику государства.

Самый простой способ – вернуть беженцев. Стоит также отметить, что украинцы, которые выехали в ЕС, США и другие страны, получили временный статус как те, кто спасал свои жизни от полномасштабной войны. После окончания войны они должны вернуться в страну. И хотя не все украинцы собираются возвращаться, отмена статуса временной защиты вынудит часть беженцев вернутся в Украину.

Что с рождаемостью, браками и разводами

В Украине за первые полгода 2023-го родились 96,7 тыс. детей, говорится в данных Минюста. Для сравнения, до полномасштабной войны, в первое полугодие 2021-го, в Украине родились 135 тыс. детей. Падение составило 28%. Если в прошлом году в первое полугодие рождались дети, зачатые еще до большой войны и показатели удавалось удержать, сейчас уровень рождаемости рухнул и война полноценно отобразилась на демографии.

Показатели рождаемости в Украине падают уже не первый год. К примеру, в 2012-м (за весь год) в Украине родились 520,7 тыс. детей. А в прошлом году – всего 209,4 тыс. Падение составило почти в 2,5 раза. Ежегодно количество новорожденных уменьшалось примерно на 7%, начиная с 2013-го. В 2015-м, после начала войны, рождаемость сократилась на 12% за год. 10 женщин (вместе с мужчинами это 20 человек) для замещения поколений должны родить 22-23 ребенка. Тогда поколение родителей полностью заместит поколение детей, с учетом вероятности преждевременной смерти.

В 2021-м в Украине 10 женщин рожали всего 11 детей (в два раза меньше "нормы"). В 2023-м у 10 женщин в среднем будет всего 7 детей. "Это уже демографическая катастрофа", – заявила главный демограф страны Элла Либанова во время публичной дискуссии.

В то же время количество заключенных браков в 2022-м взлетело. Если за первое полугодие 2021-го свои отношения легализовали 85,9 тыс. пар, то за аналогичный период 2022-го – 103,9 тыс. Война подтолкнула к браку, но вынудила отложить решение о том, чтобы завести ребенка. В 2023-м, как показало первое полугодие, количество браков все еще выше, чем до полномасштабной войны. За первые шесть месяцев появилось 86 тыс. официально зарегистрированных семей. Вместе с тем война сократила количество разводов. В первом полугодии 2021-го расторгли свои отношения 13,1 тыс. пар, за аналогичный период 2022-го – всего 7,6 тыс., а в 2023-м – 10,1 тыс.

Украина либо создаст условия для возвращения беженцев, либо будет вынуждена создавать условия для наплыва трудовых мигрантов из других стран. И от ситуации с демографией и главного ресурса – людей – будет зависеть успех в восстановлении экономики и инфраструктуры страны.