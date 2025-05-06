Украина не подписывала дополнительных соглашений о недрах с США: Свириденко раскрыла статус документов

Мининстр экономики Украины Юлия Свириденко опровергла появившуюся информацию о подписании двух дополнительных документов к соглашению между Украиной и США о полезных ископаемых. По ее словам, эти документы в настоящее время находятся на стадии финализации.

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Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил, что по словам Свириденко, указанные документы:

Будут подписаны между двумя агентствами – американским U.S. International Development Finance Corporation (DFC. Международная финансовая корпорация развития США) и украинским Агентством по вопросам поддержки государственно-частного партнерства (ГЧП).

Не подлежат ратификации.

"Юлия Свириденко заявила, что информация о подписании двух других соглашений не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

О каких дополнительных документах речь

Ранее же Железняк объяснял: в дополнение к уже подписанному соглашению, которое, как ожидается, 8 мая должно будет пройти процедуру ратификации в Верховной Раде, идет еще 2 документа. В частности:

Соглашение об ограниченном партнерстве.

По словам Железняка, оно определяет механизм создания, финансирования, структуру управления Инвестиционного фонд восстановления.

Соглашение о создании "Генерального партнера".

"Создается структура, которая будет по факту над Фондом — генеральный партнер. Соглашение определяет правила управления фондом, конфигурацию принятия решений и т.д.", – объяснил нардеп.

О чем говорится в дополнительных документах

В то же время, отметил Железняк, по словам Свириденко, в дополнительных документах речь идет о том, что распределение доходов от добічи украинских ископаемых начнется не ранее, чем через 10 лет. Кроме того:

Украина получает "гарантии правовой и политической устойчивости".

Лицензионные/рентные платежи будут поступать из госбюджета на счета Агентства ГЧП. После чего "будут производить перечисления в Фонд".

Также, отмечается, Свириденко подтвердила включение в соглашение т.н. "спящих лицензий". Как объяснял нардеп ранее, речь идет о "лицензиях или специальных разрешениях, выданных до даты вступления в силу Соглашения об ограниченном партнерстве, но которые еще не эксплуатировались в промышленных целях".

Как сообщал OBOZ.UA, фактическая же реализация соглашения о недрах может затянуться на десятилетия. Дело в том, что ввод в эксплуатацию новых месторождений - это длительный процесс, который также требует серьезных денежных вложений.

Косвенно это подтверждал и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Во время презентации соглашения в парламенте он, в частности, заявил, что договор рассчитан на десятки лет, и будет "не одно решение".

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