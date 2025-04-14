Украина не будет торговать с ЕС по довоенным правилам: какое готовится соглашение по агропродукции

Несмотря на то, что в Евросоюзе (ЕС) не намерены продлевать для Украины действие беспошлинного режима торговли после 5 июня 2025 года, возвращение к довоенным условиям агроторговли не будет. В украинском Минагрополитики утверждают: в ближайшее время стороны наработают компромиссный вариант экономического сотрудничества.

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В частности, глава министерства Виталий Коваль отметил: Он уже провел переговоры с еврокомиссаром по вопросам сельского хозяйства Кристофом Хансеном. И по его словам, разговор был "конструктивным и профессиональным".

"Промежуточный положительный результат переговоров украинской делегации в Брюсселе на прошлой неделе это то, что возвращения к условиям торговли к военным точно не будет. Это будет компромиссный вариант, который будет наработан в ближайшее время", – сказал министр.

При этом он подчеркнул: для Украины важно сохранить доступ к европейскому агрорынку. Ведь этот рынок – премиальный.

"Основная задача правительства – доказать в очередной раз, что Украина это партнер, с которым Евросоюз может стать еще сильнее. Мы не угрожаем аграрной политике европейских стран. Мы являемся частью комплементарной экономики, и наши фермеры – это основа экономической силы аграрного Евросоюза", – отметил Коваль.

Важность же европейского рынка для Украины состоит также в том, что 52% украинского аграрного экспорта поступает именно в Европу. И эта продукция, по его словам:

является качественной;

имеет в структуре своей себестоимости средства производства из ЕС.

Соответственно, резюмировал министр, Украина вправе поставлять в ЕС уже выращенную продукцию.

Отметим: после начала полномасштабной войны ЕС ввел автономные торговые мероприятия (АТМ) для Украины. Которые предусматривали льготный доступ украинского экспорта на рынок ЕС – без пошлин, квот и лишних бюрократических ограничений.

В частности, благодаря АТМ украинские аграрии смогли свободно экспортировать продукцию, в частности сахар, мясо птицы, зерновые и другие товары. В целом же это явилось важным фактором экономической устойчивости Украины в условиях войны.

Тем не менее, Хансен ранее отметил: АТМ не будут продлены. По его словам: в настоящее время готовится новая система тарифных квот – но на менее благоприятных условиях для Украины.

В частности, по данным Politico, новая модель торговли будет ближе к старому Соглашению о свободной торговле между ЕС и Украиной 2014 года – однако с некоторыми улучшениями

Вместе с тем, напомним, в течение 2024 года Европейская комиссия уже постепенно вводила ограничения для Украины – для отдельных категорий товаров. Делалось это под давлением фермеров и правительств стран-членов, таких как Польша, Франция, Венгрия и Словакия.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, открывающее новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью. Это означает, что украинские предприятия смогут получить снижение пошлин и упрощение торговых процедур, что приведет к увеличению экспорта.

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