Украина подписала соглашение о свободной торговле со странами EFTA: что изменится и какие пошлины будут отменены

Украина подписала обновленное Соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ – Швейцарией, Норвегией, Исландией и Лихтенштейном, открывающим новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью. Это означает, что украинские предприятия смогут получить лучший доступ к рынкам ЕАСТ, в частности , снижение пошлин и упрощение торговых процедур, что будет способствовать увеличению экспорта.

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Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Новое соглашение является перезапуском документа 2010 года, адаптированным к современным экономическим реалиям.

Одной из основных новаций является отмена пошлин на промышленную продукцию и значительное снижение пошлин на аграрные товары. В частности, с Исландией отменены пошлины на 142 товара, среди которых овощи, пшеница и другие продукты питания. Норвегия упразднила пошлины на 107 товаров, таких как овощи, ягоды и орехи, а Швейцария и Лихтенштейн отменили пошлины на 427 товаров, включая свинину, молоко, сыры, мед и другие продукты.

Кроме того, в соглашении были рассмотрены и обновлены разделы, касающиеся упрощения торговых процедур, гармонизации санитарных и фитосанитарных требований, а также защиты интеллектуальной собственности. Это поможет бизнесу легче выходить на международные рынки, уменьшая бюрократические барьеры и повышая прозрачность процедур. Соглашение включает несколько новых разделов, которые особенно важны для развития современной торговли:

электронная коммерция – новые правила для упрощения онлайн-торговли, регулирования электронных подписей и безбумажной торговли;

– новые правила для упрощения онлайн-торговли, регулирования электронных подписей и безбумажной торговли; поддержка малого и среднего бизнеса – предоставление доступа к коммерческой информации, публикация данных на английском языке и развитие сотрудничества через специальные контактные пункты для малого и среднего бизнеса;

– предоставление доступа к коммерческой информации, публикация данных на английском языке и развитие сотрудничества через специальные контактные пункты для малого и среднего бизнеса; торговля и устойчивое развитие – соглашение включает меры, способствующие устойчивому развитию, обеспечивая социальную и экологическую ответственность в торговых отношениях.

Правительство Украины акцентирует, что подписание этого соглашения является важным шагом к еще более глубокой экономической интеграции с Европой. В то же время, новые соглашения с Норвегией, Исландией и Швейцарией в области сельского хозяйства помогут украинским товаропроизводителям уменьшить барьеры и расширить доступ на эти рынки.

Подписанное соглашение открывает Украине многочисленные возможности для развития бизнеса и интеграции в европейские торговые цепи, что особенно важно для страны в условиях глобальных экономических изменений и потребности в восстановлении после войны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, из-за введения новых пошлин Дональдом Трампом в Украине могут вырасти цены на американские автомобили, электронику, технику и другие товары из США, содержащие импортные комплектующие. Эксперты ожидают общий проинфляционный эффект и давление на украинский рынок.

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