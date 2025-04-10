ЕС не продлит беспошлинный режим для украинской агропродукции: Politico выяснило, какое соглашение готовят взамен

Европейский Союз (ЕС) официально подтвердил, что не продлит действие беспошлинного режима торговли с Украиной после 5 июня 2025 года. Вместо него готовится новая система тарифных квот, но менее выгодна, чем нынешние условия.

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Об этом пишет Politico. Временные автономные торговые мероприятия (АТЗ), введенные на фоне полномасштабного вторжения России в 2022 году, утратят силу после 5 июня 2025 года.

Автономные торговые мероприятия позволили украинскому экспорту пользоваться льготными условиями доступа к рынку ЕС – без пошлин, квот и лишних бюрократических ограничений. Это явилось важным фактором экономической устойчивости Украины в военное время. Благодаря АОЗ украинские аграрии смогли свободно экспортировать продукцию, в частности сахар, мясо птицы, зерновые и другие товары.

Однако в течение 2024 года Европейская комиссия постепенно вводила защитные ограничения для отдельных чувствительных категорий товаров под давлением фермеров и правительств стран-членов, таких как Польша, Франция, Венгрия и Словакия. В этих государствах жаловались на перенасыщение местных рынков дешевой украинской продукцией.

Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен заявил, что АТС не будут удлинены. "Текущие меры в любом случае будут отменены", – подчеркнул он. При этом он добавил, что готовится новая система тарифных квот, но на менее благоприятных условиях, чем нынешний режим.

Новая модель торговли будет ближе к старому Соглашению о свободной торговле между ЕС и Украиной 2014, однако с некоторыми улучшениями. Однако сохраняются большие риски: переговоры продолжаются в неофициальном формате и источники признают, что заключить новое соглашение в дедлайн будет сложно.

По словам издания, Евросоюз балансирует между поддержкой Украины и внутренним давлением фермерских лобби. Особенно напряженная ситуация в Польше, где в мае состоятся президентские выборы, и вопрос аграрного импорта стал темой для политического дискурса. Вдобавок Брюссель вынужден переключить внимание на обострение торговых отношений с США, которые недавно объявили новые пошлины для ряда стран, кроме России.

По оценкам украинских экспертов, прекращение действия нынешних правил без четкого плана "Б" может обойтись стране до 3,3 миллиарда евро экспорта и сократить ВВП на 2,5%. Поэтому переговоры продолжаются, и Киев надеется на новое предложение ЕК на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС. Пока никакого конкретного документа не представлено.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами ЕАСТ, открывающее новые возможности для украинского бизнеса на крупных рынках с высокой покупательной способностью. Это означает, что украинские предприятия смогут получить снижение пошлин и упрощение торговых процедур, что приведет к увеличению экспорта.

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