Украина получила помощь от ЕС по рекордной программе: сколько денег поступило

Украина получила от Европейского Союза очередной транш безусловной макрофинансовой помощи по программе Ukraine Facility. В Государственный бюджет Украины поступило 1,9 млрд евро.

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Об этом сообщили в Министерстве финансов. При выполнении определенных в плане Ukraine Facility индикаторов, следующие транши Украина будет получать ежеквартально,

"С начала полномасштабной войны ЕС предоставил Украине почти 35 млрд евро прямой бюджетной помощи. Эти средства способствовали поддержанию макроэкономической стабильности, а также позволяют обеспечивать финансирование приоритетных бюджетных нужд. ЕС является ключевым партнером Украины, который продолжает играть решающую роль в ускорении нашей победы и укреплении экономической устойчивости страны", – отметил министр финансов Сергей Марченко.

Кредитное соглашение по Ukraine Facility было подписано 24 июня. Общая сумма программы составляет 50 млрд евро. Начало рекордной программы прокомментировал и первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк (Голос).

"Ну наконец-то за два месяца первый большой транш. Поступили 1,9 млрд евро от ЕС. Следующие транши по Ukraine Facility будут уже осенью", – отметил нардеп.

Рекордная помощь Украине: что за программа Ukraine Facility

Еще 14 мая Совет ЕС одобрил "План для Ukraine Facility", разработанный Украиной совместно с европейскими партнерами. Он рассчитан на 2024-2027 годы и содержит перечень структурных реформ.

6 июня Верховная Рада ратифицировала "Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования ЕС Украины согласно инструменту Ukraine Facility". Оно было подписано сторонами в конце мая.

Соглашение официально запустило исполнение "Плана Украины". Так, Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

прямая поддержка государственного бюджета ( 38,27 млрд евро , из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);

, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов); специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах ( 6,97 млрд евро );

); техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

Транши будут поступать раз в три месяца по результатам выполнения индикаторов Плана для Ukraine Facility и их оценки в ЕС. В общей сложности в 2024 году ожидается около 16 млрд евро бюджетной поддержки по программе.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что финансирование по программе Ukraine Facility предоставляется при условии выполнения реформ в Украине. Согласно утвержденному плану изменений требуются следующие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

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