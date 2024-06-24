Последняя формальность завершена: Украина в ближайшее время получит деньги от ЕС. Названы суммы

Министр финансов Украины Сергей Марченко и глава Национального банка (НБУ) Андрей Пышный подписали кредитное соглашение по Ukraine Facility – рекордной программе помощи ЕС на 50 млрд евро. Это стало последней формальностью перед получением Украиной 1,9 млрд евро транша. В целом Украина получит по этой программе в 2024 году 16 млрд евро бюджетной поддержки.

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О подписании документа сообщили в НБУ. "Кредитное соглашение позволит Украине привлечь в 2024-2027 годах до 27 млрд евро для поддержки государственного бюджета страны из общего объема в 50 млрд евро инструмента ЕС Ukraine Facility... Уже в ближайшее время после вступления в силу этого соглашения Украина также получит от ЕС 1,9 млрд евро безусловного финансирования", – отметили в НБУ.

"Это была последняя формальность, поэтому скоро получим $2,03 млрд (1,9 евро) транша. Дальше перерыв на летние каникулы в ЕС, и уже с осени будут деньги от них снова", – прокомментировал первый замглавы Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк ("Голос").

Рекордная помощь Украине: что за программа Ukraine Facility

Еще 14 мая Совет ЕС одобрил "План для Ukraine Facility", разработанный Украиной совместно с европейскими партнерами. Он рассчитан на 2024-2027 годы и содержит перечень структурных реформ.

6 июня Верховная Рада ратифицировала "Рамочное соглашение между Украиной и Европейским Союзом о специальных механизмах реализации финансирования ЕС Украины согласно инструменту Ukraine Facility". Оно было подписано сторонами в конце мая.

Соглашение официально запустило выполнение "Плана Украины". Так, Ukraine Facility будет включать три ключевых компонента:

прямая поддержка государственного бюджета ( 38,27 млрд евро , из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов);

, из которых 33 млрд евро в форме кредитов и 5,27 млрд евро в форме грантов); специальный инвестиционный инструмент для покрытия рисков в приоритетных секторах ( 6,97 млрд евро );

); техническая поддержка в осуществлении реформ, а также покрытие процентов по кредитам, в том числе полученным ранее (4,76 млрд евро).

Транши будут поступать раз в три месяца по результатам выполнения индикаторов "Плана для Ukraine Facility" и их оценки в ЕС. В общей сложности в этом году ожидается около 16 млрд евро бюджетной поддержки по программе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Европейском Союзе создали Аудиторский совет, который будет проверять использование средств, которые Украина получает от ЕС по Ukraine Facility. На создании "проверочной группы" в свое время настаивала Венгрия, которая блокировала этот пакет поддержки.

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