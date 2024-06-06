В Раде проголосовали за рекордную помощь от ЕС: что решили нардепы

Верховная Рада ратифицировала соглашение с Евросоюзом о сотрудничестве в рамках программы Ukraine Facility, предусматривающей выделение 50 млрд евро. Ратификация необходима для определения принципов сотрудничества, в частности механизмов контроля и аудита расходов.

Об этом заявил 6 мая премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что голосование в парламенте было последним шагом, необходимым для того, чтобы программа заработала.

"Благодарен парламентариям и главе ВРУ Руслану Стефанчуку за поддержку законопроекта. Благодарю президента Владимира Зеленского за лидерство в продвижении важных для страны инициатив", – добавил Шмыгаль.

Решение о ратификации поддержали 320 народных депутатов. Об этом сообщил первый заместитель председателя налогового комитета Верховной Рады Ярослав Железняк ("Голос").

Деньги от ЕС: что за программа и какие условия

Ukraine Facility – это программа рекордной экономической помощи от ЕС, по которой Украина в течение 4 лет (т.е. до 2027 года) получит 50 млрд евро при условии выполнения определенных условий.

Деньги будут выделяться как кредитами, так и в виде безвозвратных грантов. Собственно средства будут разделены на прямое финансирование (33 млрд евро) и грантовые выплаты (17 млрд евро), которые будут включать техническую поддержку для осуществления реформ, покрытия процентов по кредитам и финансирования рисков в приоритетных сферах.

Для получения помощи Украина должна провести 69 реформ в 15 отраслях. Успехи каждые три месяца будет проверять Европейская комиссия. В частности, согласно плану, в изменениях нуждаются следующие отрасли:

реформа госуправления и управления государственными деньгами;

судебная система, борьба с коррупцией и отмыванием денег;

финансовые рынки;

управление государственными активами;

человеческий капитал и бизнес-среда;

региональная политика и децентрализация;

энергетический сектор, зеленый переход и защита окружающей среды;

транспорт;

агропродовольственный сектор;

цифровая трансформация.

Если Украина будет выполнять задуманное – ЕС будет перечислять транш помощи. Если нет – финансирования не будет.

Как уже сообщал OBOZ.UA, для выполнения Ukraine Facility Украина обязуется обеспечить высокий уровень прозрачности и контроля в использовании предоставленных средств, тесно взаимодействовать с институтами ЕС для евроинтеграции и создаст Аудиторский совет. Ключевым органом взаимодействия с Еврокомиссией станет Министерство экономики, которое будет проверять выполнение шагов по реализации Ukraine Facility.

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