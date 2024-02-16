Украина может избежать полной блокады границы с Польшей: названы инструменты

У Украины и Польши все еще есть шансы не допустить тотальной блокады границы фермерами с 20 февраля. С помощью переговоров с протестующими уже удалось отсрочить забастовку перевозчиков, и для фермеров тоже есть такая возможность. А в случае, если переговоры не дадут эффекта, Украина может воспользоваться юридическими механизмами, чтобы отстоять свои интересы.

Об этом OBOZ.UA рассказала ведущий научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций, эксперт по инфраструктуре Ирина Коссе. По ее словам, помочь может даже временное соглашение с забастовщиками.

"Есть опыт работы с польскими перевозчиками, когда нам удалось отсрочить блокаду на один месяц. Было подписано соглашение, где четко прописано, кто и что должен делать. И до марта они пообещали не перекрывать (границу. – Ред.). Это показывает, что результата можно достичь. Поэтому я надеюсь, что этой блокады не будет с 20 числа", – отметила Коссе.

В то же время, эксперт признала, что по некоторым вопросам Украина не может пойти на компромиссы. В случае с перевозчиками, это возвращение практики разрешений.

"Здесь компромисса быть не может, Украина на это не пойдет. Но если говорить о доступе к украинским информационным системам, то здесь уже можно делать", – объяснила эксперт.

Она также добавила, что на случай провала переговоров, у Украины есть юридические инструменты для защиты. При этом Коссе считает, что среди доступных вариантов акцент нужно делать на апелляциях к европейским институциям.

"Некоторые механизмы мы применяли раньше: были иски в ВТО (Всемирную торговую организацию. – Ред.), мы обращались в Еврокомиссию. По моему мнению, иск в ВТО – это крайняя мера, очень серьезная, и к ней нужно готовиться, с аргументацией и с цифрами доказывать, что действия польских протестующих направлены на то, чтобы нарушить соглашение ВТО. Поэтому более оптимальной мне представляется апелляция к Европейским институциям, к Еврокомиссии, возможно, к депутатам Европарламента", – отметила эксперт.

Так, в сфере транспортных перевозок уже было заседание европейской транспортной комиссии, где рассматривался вопрос блокады на границе. "К сожалению, это работает долго, но мне кажется, что это наиболее правильный путь. Еврокомиссия будет привлекать разных стейкхолдеров, будет собирать Украину, Польшу, собирать перевозчиков, фермеров, возможно, переработчиков – все стороны. И будет создавать дискуссионную площадку, чтобы выработать какой-то компромисс. Опять же это длится некоторое время, это будет долго, но такие решения, мне кажется, более живучи", – резюмировала специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, в случае реализации тотальная блокада границы сильнее ударит по Украине, чем по Польше. Если забастовка не прекратится, Украина только в феврале не досчитается 7,7 млрд грн бюджетных поступлений, а сильнее всех пострадают экспортеры.

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