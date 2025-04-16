'Не ведем никаких разговоров о цифрах': в Минэкономики прокомментировали инсайд СМИ США по соглашению о полезных ископаемых

Переговоры вокруг потенциальной сделки США и Украины по полезным ископаемым не предусматривают конкретных сумм или долгов. Финальный документ должен создать инструмент для совместных инвестиций и взаимной выгоды.

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Соответствующее заявление сделал заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. В эфире телемарафона он объяснил, что сообщения, которые появляются в медиа, – это только отдельные фрагменты переговорного процесса.

"В рамках соглашения мы не ведем никаких разговоров о цифрах. Я думаю, что есть много людей, которые высказывают свои оценки относительно тех или иных элементов соглашения, и на них базируются сообщения в прессе. Я не могу назвать их ошибочными, не могу опровергать или подтверждать. Но скорее это элементы дискуссии, которые могут вестись вокруг соглашения", – сказал Качка.

Он утверждает, что в ходе переговоров не обсуждалась конкретная прибыль, которую хотели бы получить Соединенные Штаты.

Речь идет о будущем "инструменте, который бы обеспечивал дальнейшую помощь со стороны США, инвестиции в Украину, зарабатывание на инвестициях в Украину и для Украины, и для США".

"И мы рады будем, если эти заработки от инвестиций будут больше чем помощь, которую предоставляют Соединенные Штаты", – отметил заместитель министра.

Также он заверил, что нет конкретных разговоров о долге.

"Формула достаточно проста – зарабатывать на инвестициях в Украине. Это не выплата, не какой-то долг, это вера в наше будущее. И если она будет приносить выгоду для американского народа, это хорошо, потому что будет выгода и для украинского народа тоже", – подытожил представитель Минэкономики.

Как писал OBOZ.UA, ранее американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники заявило, что Вашингтон готов поступиться определенными требованиями для подписания соглашения о полезных ископаемых с Киевом. Мол, в Белом доме втрое снизили сумму помощи, которую якобы должна вернуть наша страна.

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